Эксперт рассказал, как США и Великобритания угрожают национальной безопасности Крыма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит сегодня в Севастополе совещание с губернатором города-героя Михаилом Развожаевым, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым и представителями федеральных министерств.

Во время обсуждения насущных проблем Патрушев отметил, что на территории полуострова сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности Соединенных Штатов Америки, ряда стран Европейского союза и Украины.

В комментарии ФАН военный эксперт Алексей Леонков объяснил, в чем именно это проявляется. Он напомнил, что совсем недавно в Крыму Федеральной службой безопасности были задержаны двое сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1, которые хотели устроить теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя.

«То есть это некая террористическая деятельность, которая, понятное дело, финансируется из-за границы. За всеми террористическими организациями стоят спецслужбы из Великобритании, США, потому что международный терроризм является их инструментом в гибридной войне против других государств, когда они фактически невоенным методом, то есть не привлекая свои вооруженные силы, добиваются определенных целей», — заявил собеседник издания.

Также эксперт отметил, что после возвращения Крыма в родную гавань на территории республики подобного рода деятелей ловили с разными паспортами и принадлежностями, были люди, которые откровенно работали на иностранную разведку, либо у них были радикальные взгляды.

«Но с ними всеми разобрались наши подразделения ФСБ. Однако опасность все равно сохраняется, потому что когда Крым воссоединялся с Россией, никто каждого гражданина не проверяли на лояльность, поэтому среди крымчан могут оказаться люди, которые выдают себя за российских граждан, а на самом деле работают на иностранные разведки», — констатировал Алексей Леонков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Патрушев озвучил возможный сценарий начала Украиной военных действий против Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.