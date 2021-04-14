Психолог дала рекомендации, как школьникам и родителям «пережить» ЕГЭ-2021

Экзамены — важный и непростой этап в жизни каждого человека. В эффективной психологической подготовке к ним нуждаются и дети, и взрослые. О том, как правильно ее осуществить, рассказали в рамках пресс-конференции «Особенности проведения государственной итоговой аттестации — 2021».

«Испытания есть в каждом возрасте и на каждом этапе, они важны для формирования личности. Мы строимся из маленьких шажков, а сдача экзамена выпускникам по силам. Они прошли весь процесс обучения, у них есть опыт, есть знания учебного курса; относиться к единому государственному экзамену необходимо как к очередному жизненному этапу», — отметила педагог-психолог Симферопольской школы-лицея №17 Жанна Кокорева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также она дала ряд рекомендаций, которые помогут детям и их родителям в этом нелегком испытании.

1. Приучить себя просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, а также организовывать занятия в одно и то же время. Самое лучшее время для занятий можно выбрать самостоятельно — пронаблюдав, когда продуктивность наиболее высока: именно это время лучше всего уделить подготовке к экзаменам.

2. Важно, чтобы рабочее место было постоянным, комфортным и безопасным, а также чтобы все необходимое имелось под рукой.

3. К ЕГЭ лучше относиться как к большому проекту и применять при подготовке «метод слона»: не пытаться осилить сразу большой объем информации, делить ее на блоки.

4. Использовать максимально разнообразные методы при подготовке к экзаменам: составлять таблицы, чертить графики, смотреть и записывать видео, решать кроссворды, пересказывать темы друзьям и так далее.

5. Некоторым удобнее готовиться к экзаменам в парах или команде. При таком подходе появляется возможность контролирования графика подготовки, обсуждения тем, получения эмоциональной поддержки.

6. Очень важно не забывать про отдых и ни в коем случае не экономить на ночном сне. Два дня в неделю необходимо устраивать отдых, встречаться с друзьями, слушать музыку, заниматься любимыми делами.

7. Также важна умеренная физическая нагрузка — танцы, йога, легкая зарядка, утренняя пробежка. Это позволит сбросить эмоциональное напряжение, избавиться от телесных зажимов.

«Волнение — это нормально. Оно мобилизует. Предстартовое волнение помогает собраться, сосредоточиться. Наши эмоции — это прежде всего мысли, которые возникают реакцией на то или иное событие. Здесь очень важно уметь справиться с волнением и переживаниями», — напоминает психолог.

Кроме того, в этот момент для выпускников очень важна поддержка родителей. Бывает, что родители волнуются больше самих детей, им психолог рекомендует в первую очередь успокоиться, перестать нагнетать обстановку, вместе с ребенком вспомнить моменты победы — будь-то конкурс или какая-либо жизненная ситуация. Важно показать ребенку, что вы не сомневаетесь в нем и искренне верите в то, что он справится. Также рекомендуется проговорить все исходы экзаменов, проработать запасной план на каждую ситуацию.

Ранее ФАН сообщал, что ЕГЭ пройдет по единому расписанию по всей России.