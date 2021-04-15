Осилит даже девять миллионов туристов: возможности Крыма поразили экспертов турсферы

Представители туристического бизнеса оценили верхний предел вместимости Крыма: начиная с 2014 года на отдых в республику приезжает в среднем от пяти миллионов туристов в год. ФАН узнавал, есть ли верхняя граница количества туристов, которых способен принять полуостров. Представители гостиничного сервиса, говорят, что коечный фонд позволяет принимать более семи миллионов туристов в высокий сезон. Но реальные возможности поражают, ведь вместить можно и больше.

«Мы работаем еще с советских времен, тогда показатель 6-7 миллионов туристов в год был привычным для региона. Правда, тогда отели не пустовали осенью и зимой. Сегодня в несезон работу многих гостиниц и отелей даже приходится замораживать, тогда как на летнее время свободные места в них заканчиваются уже в начале мая», — рассказала ФАН управляющая гостиницей в Алуште Наталья Николаева.

Она также добавила, что при резком и высоком наплыве туристов могут страдать сервис и качество обслуживания. Именно поэтому стоит привлекать туристов в Крым в зимний и осенний периоды — за счет этого подрастет и общее количество людей, посетивших регион за год.

«Если сейчас от 70 до 80% отдыхающих в Крыму за год приходятся на май-октябрь, то примерно столько же вполне могут здесь гостить и с ноября по апрель. А значит, и от девяти миллионов Крым не лопнет, если мы говорим о простом размещении людей. Еще ведь их нужно накормить, развлечь, доставить, пролечить при необходимости», ― добавила эксперт туристической отрасли.

Согласно госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», численность туристов, посетивших полуостров в период с 2019 по 2025 год, должна составить 50 млн человек. По официальным данным за 2019 и 2020 годы, Крым уже посетили более 13 миллионов человек.

Однако, как прокомментировали ФАН в «Туристическом альянсе Крыма», важно также бороться не за количество туристов, а за их качество.

«Все представители туристической отрасли в Крыму должны сейчас стремиться к тому, чтобы сумма в среднем чеке, оставленном туристом, постоянно повышалась. Надо считать не туристов, а деньги. Кроме того, важно повышать качество туристов: можно приехать на пару дней и оставить здесь 50 тысяч и десять килограммов мусора, а может человек приехать на десять дней и оставить 500 тысяч — разница колоссальная», — предложила директор «Туристический альянс Крыма» Светлана Ввозная.

Отметим, как только было принято решение ограничить перелеты в Турцию, за одни лишь сутки авиабилеты на черноморские курорты стали искать на 30% чаще.