Метод опреснения устарел: профессор раскрыл недостатки способа добычи воды для Крыма

В Крыму недавно началось проектирование двух опреснительных станций. По предварительным данным, их собираются построить под Ялтой и в поселке Николаевка, в 30 км от Симферополя, однако это еще не окончательное решение по месторасположению. Несмотря на поддержку проекта властями, наука указывает на минусы опреснительных установок, которые обходятся дорого и вредят экологии.

Опреснение устарело

Как говорит доктор наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко, опреснители ставят там, где количество осадков составляет меньше 100 мм в год — например, в Израиле, Саудовской Аравии или в странах Персидского залива.

«Если дожди выпадают и показывают от 100 до 300 мм в год, еще стоит подумать, насколько выгодно ставить опреснитель. В Крыму выпадает в разы больше осадков: по Ай-Петри это 1500 мм, в Ялте — 600», — рассказал ФАН доктор наук.

Лес для осадков

Как говорит профессор, если в ХХ веке опреснение было спасением, то теперь оно устарело и воду нужно добывать с помощью современных технологий. А это в первую очередь использование имеющихся ресурсов — осадков и сточных вод. По его данным в Крыму скидывается более 200 млн кубов сточной воды в год, а средний дефицит составляет 150 млн кубов — даже в те годы, когда мало осадков.

«Водосбережением и водоэффективностью занимается весь мир. С 1994 года в США приняли закон, с которым стали экономить до 40% воды, сохраняя при этом объем потребления. У нас пока что никаких подобных мероприятий не организуют, тогда как это было бы на порядок продуктивнее, чем вложение в опреснение. Я уже не говорю о том, что работа опреснителей вредит экологии, требует больших затрат энергии», — рассуждает Илья Николенко.

В качестве примера доктор наук приводит Саудовскую Аравию, где опресняют самый большой объем морской воды в мире. На ближайшее десятилетие они планируют грандиозный проект — посадку леса на площади, превышающей территорию Крымского полуострова, — 40 тыс. кв. км. Делается это для того, чтобы увеличить количество осадков, дабы противодействовать тем выбросам, которые происходят в результате добычи энергии для опреснения.

Крепкий посол

Вопрос осолонения — один из самых сложных при обсуждении темы установки опреснителей, ведь пока неясно, куда девать посол, оставшийся после всех очисток.

«Саудиты посчитали, что с началом опреснительных работ они тратили 15% нефти, которую добывали. Сейчас они дошли до использования 25% нефти. Если так и будет продолжаться, то к 2030 году на работу опреснителей они будут тратить половину добываемой нефти! Почему так? Да потому что из-за сброса рассола соленость воды выросла с 36 промилле до нынешних 47 промилле,— утверждает профессор. — Все страны, которые занимаются опреснением, связаны с океаном. Казалось бы — с бесконечно большими объемами, но и там уже отмечается заслонение. Что уж говорить об Азовском и Черном морях…»

Осолонение воды в море заметно влияет на его экосистему. Яркий тому пример — Азовское море, в котором повышение солености привело к значительному снижению уловов и нашествию медуз.

«Более соленая вода тяжелее, и в ней хуже растворим кислород, который необходим для дыхания рыбам, — объясняет эксперт-биохимик Мария Кулешова. — Эта вода опустится на дно, и рыбам там будет тяжелее дышать. Они оттуда уплывут и больше в зону сброса не вернутся».

Опреснители на замке

В качестве примера Николенко приводит Австралию, где, по его словам, вложили порядка 4 млрд долларов в строительство опреснительных заводов, но потом законсервировали их из-за выбросов, вреда, наносимого экологии.

В России — во Владивостоке, на острове Русский — так же законсервировали опреснительную установку, которая снабжала водой Дальневосточный федеральный университет.

«Вот уже пять лет наше учебное заведение снабжается от централизованной системы водоснабжения города, из которого трубы идут прямо на остров. Опреснение морской воды было всего лишь временной мерой», — сообщил корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы ДФУ Александр Крестов.

Как экономят воду

Надо смотреть, чем сейчас занят весь мир, рекомендуют ученые. В Китае ливневые стоки от 12 огромных городов с населением больше пяти миллионов человек собираются, очищаются и идут на вторичное использование.

Как один из методов водосбережения в Крыму стали использовать многотарифность. На территории городов Алушта, Саки, Судак, Феодосия, Керчь, Евпатория такая мера действует с апреля 2020 года. При низком потреблении воды идет уменьшение тарифа, а при высоком потреблении — его повышение.

«Вода должна делиться на питьевую, которой человеку достаточно в день 10-15 литров, и техническую. Мы же питьевой водой сливаем туалеты, поливаем газоны. Кроме того, надо бороться с утечками, потерями. Сейчас подходы изменяются. И опреснение остается только в странах с пустынным климатом, а Крым — пока еще не пустыня», — резюмирует Николенко.

Дефицит пресной воды отмечается на полуострове с 2014 года, с перекрытия Украиной Северо-Крымского канала после вхождения Крыма в состав России. За этот период в республике перебрали массу вариантов решения проблемы, среди которых была добыча пресной воды под Азовским морем, бурение глубоких скважин, а также прокладка водовода с Кубани или из Дона в Крым, которую ученые признали слишком затратной и неэффективной.