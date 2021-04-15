В Крыму отметили 77-ю годовщину освобождения Симферопольского района от фашистов

В Добровской долине Симферопольского района прошли мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент ФАН.

В рамках торжественных мероприятий состоялось возложение цветов в селе Пионерское у памятника погибшим односельчанам и к братской могиле партизан и советских воинов в Перевальном.

Также прошел премьерный показ документального фильма «Долина и ее дети», посвященного немецкой оккупации Симферопольского района и партизанскому движению в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава Добровского сельского поселения Олег Литвиненко, общественники и депутаты поселения, ветераны Великой Отечественной Войны и жители Добровской долины.

Ранее ФАН сообщал о прошедшей в Симферополе выставке в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.