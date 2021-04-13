Севастопольские бизнесмены представили регион на международной выставке AquaPro Expo

Крымские предприниматели принимают активное участие в развитие региона, посещая различные тематические форумы и мероприятия, тем самым налаживая связи с другими представителями бизнеса.

Так, представители семи ведущих предприятий Севастополя в сфере рыбных промыслов принимают участие в международной выставке AquaPro Expo в Москве, передает ФАН.

«В выставке принимают участие производители современного оборудования, заинтересованные в установлении прямых контактов с предприятиями по выращиванию, переработке и вылову рыбы и морепродуктов», ― отметила директор Центра «Мой бизнес» Севастополя Наталия Борисова.

Известно, что мероприятие будет проходить в течение трех дней, при этом участники смогут посетить обучающие семинары, получить консультации узких специалистов, обменяться опытом и провести переговоры с производителями оборудования. По итогам прохождения интенсива они получат сертификаты.

Отметим, что проект был создан с целью поддержки бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Он осуществляется в России в период с 2019 по 2024 годы.

Ранее в Крыму рассказали о выращивании мидий и устриц в промышленном рыбоводстве.