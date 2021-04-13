В СК начали проверку после смерти подростка в Крыму необычным образом

В Нижнегорском районе Крыма умер подросток, который учился в девятом классе. Трагедия произошла на территории заброшенной нефтебазы, куда погибший направился вместе с одноклассником 10 апреля, с собой у них были безалкогольные энергетики.

У ребят также оказался с собой баллончик, который предназначен для газовых горелок, однако они решили его использовать не по назначению. В результате 16-летний школьник сделал несколько вдохов опасного вещества для организма, после чего ему стало плохо и он упал. Его товарищ сразу же позвонил в скорую помощь, однако подросток скончался до приезда медиков.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту смерти подростка проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, назначена экспертиза для определения точной причины смерти», — заявили ФАН в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что сибиряк устроил перепалку в автобусе в Крыму после того, как его назвали «понаехавшим».