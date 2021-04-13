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Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19

Ученый рассказал, как массовая вакцинация от коронавируса помогает выработать коллективный иммунитет.

Эксперты обсудили возможность повторного заболевания коронавирусом в рамках пресс-конференции «Вакцинация от COVID-19: рекомендация или жизненная необходимость?».

Известно, что людей с одинаковым иммунитетом нет и быть не может, поэтому во время обсуждения вопроса повторного заболевания COVID-19 нельзя говорить обо всем человечестве в целом, поскольку у каждого есть свой уникальный врожденный и приобретенный иммунитет.

«Какие-нибудь дефекты иммунной системы могут быть. Это может быть связано и с совершенно другими факторами, которые мы можем даже и не учитывать. Такие дефекты могут проявиться не в виде какого-нибудь заболевания, а в виде того, что именно те антитела, которые вырабатываются, они либо в недостаточном титре (Титр антител предельное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела. Позволяет определить количество и разнообразие антител в крови. Прим. ФАН) выработались, либо произошли какие-то сбои в клеточном иммунитете. В любом случае этот процент людей невелик», — объяснил профессор, завкафедрой инфекционных болезней Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Искандер Каримов.

Именно поэтому массовая вакцинация себя оправдывает, потому что она запускает процесс формирования коллективного иммунитета. Это защищает тех, кто, возможно, имеет какие-то врожденные или приобретенные дефекты иммунной системы. Других данных ввиду недостаточного количества данных и клинических исследований пока нет, добавил специалист.

Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19
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«Я думаю, что переболеть повторно коронавирусной инфекцией очень сложно, и доказать это очень сложно, потому что мы не владеем необходимыми чувствительными методиками, которые бы точно нам сказали, что этот след остался от COVID-19. Дело в том, что тесты, которыми мы сейчас пользуемся, не настолько хороши, но они все в процессе усовершенствования», — отметила профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского Мунивер Гафарова.

Напомним, ранее ФАН писал, что президент России Владимир Путин планирует лично сообщить о вакцинации вторым компонентом препарата от коронавируса.

крым коронавирус covid-19
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