«Они нам не конкуренты»: в Крыму оценили решение ограничить полеты в Турцию

Россия приняла решение ограничить туристический поток в Турцию с 15 апреля по 1 июня, также власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу путевок в эту страну из-за распространения коронавируса. При этом регулярные рейсы между Москвой в Стамбулом пока сохраняются, передает ФАН.

Отметим, что по информации Всемирной организации здравоохранения, в Турции больше всего заболевших COVID-19 было выявлено 9 апреля — 55,9 тысячи случаев, за последние сутки — более 54,5 тысячи, летальных исходов — 243, всего зафиксировано смертей из-за коронавируса — 34 182. Это веский повод для того, чтобы ограничить доступ российских граждан к месту, где с невероятными темпами распространяется COVID-19.

По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, подобные ограничения на перелеты в Турцию, скорее всего, незначительно увеличат число людей, которые захотят отдохнуть на полуострове. Он отметил, что Краснодарский край и Крым принимают ежегодно гораздо больше российских туристов, нежели другое государство.

«В ограничениях нет ничего хорошего, надеемся, что они побыстрее будут сняты, и весь туристический бизнес во всем в мире будет дышать свободно, и возможности для путешествий будут восстановлены», — сказал Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава Минкурортов РК подчеркнул, что перед Крымом сейчас стоит несколько задач — обеспечить безопасный и здоровый отдых людей, а также увеличение качественного номерного фонда, который сегодня очень востребован среди туристов. По словам Вадима Волченко, в течение пяти лет в республике должны появиться до 20 тысяч новых номеров за счет строительства новых и реновации старых объектов размещения, которые остались с украинских времен.

В комментарии ФАН владелец одной из мини-гостиниц в Судаке Владимир Ильин рассказал, что туристов в этом году ожидается как никогда много, в том числе из-за ограничительных мер по COVID-19. Он отметил, что сейчас у них весь номерной фонд уже забронирован с начала мая по середину июня.

«Летом стоит ожидать повышения цен на съемное жилье и номера в гостиницах, потому что сезон обещает быть очень хорошим, особенно для тех, кто занимается этим бизнесом. Мы бы могли забронировать номера, наверное, до конца лета, но было принято решение не торопиться, потому что спрос уже очень большой. Могу сказать, что турки нам не конкуренты, поскольку, насколько я знаю, в 2019 году Крым посетило более 7,5 млн россиян, а Турцию — 7 млн, а в 2020 году мы уже приняли в три раза больше россиян, нежели они. То есть Крым гораздо популярнее Турции в плане отдыха, кто бы что ни говорил», — заявил Владимир.

«Могу посоветовать людям постараться сейчас зарезервировать места в гостиницах, либо там, где они собираются останавливаться, потому что может произойти так, что свободных номеров вообще не окажется, особенно это касается Большой Ялты — сюда туристов едет обычно больше всего», — добавил собеседник издания.

Известно, что между Россией и Турцией будет осуществляться регулярное авиасообщение — два рейса в неделю. При этом те россияне, которые сейчас находятся в другой стране, смогут либо продолжить там свой отдых, либо улететь в РФ вывозными рейсами.

По данным Роспотребнадзора, именно из Турции в Россию было завезено больше всего мутировавших штаммов коронавируса. Также в ведомстве сообщили, что в этой стране ситуация с COVID-19 осложняется очень быстро.

Напомним, ранее ФАН сообщал, крымские власти разрешили лагерям принимать детей из всех российских регионов.