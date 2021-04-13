Космонавт показал удивительные фотографии Крыма, снятые с борта МКС

Герой России, летчик-космонавт и крымчанин Олег Котов в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о том, как на Луне проводят отработку полетов на Марс, когда люди полетят в путешествие в открытый космос и есть ли возможность со станции пообщаться с родными.

Вместе с этим он поделился с ФАН фотографиями Крыма и Севастополя, сделанными за сотни километров от Земли.

Отвечая на вопрос о том, часто ли он фотографировал полуостров, Котов ответил, что в каждом полете.

«В каждом полете, и днем, и ночью! Любая точка планеты интересна, но та, которую ты знаешь, любишь, из космоса становится еще красивее. Чаще людей интересуют не значимые эксперименты, что мы проводим, а сама жизнь на станции. Как обустроена каюта, как мы занимаемся спортом, едим, спим, чистим зубы. Часто подписчики просят сделать фотографию их города, страны из космоса», — сказал в интервью космонавт.

Большое интервью с Олегом Котовым читайте 13 апреля на страницах ФАН.