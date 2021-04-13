Сибиряк устроил перепалку в автобусе Крыму после того, как его назвали «понаехавшим»

В Крыму произошел довольно неприятный инцидент. В одном из троллейбусов Симферополя разразился настоящий скандал, как узнал ФАН, между пожилой женщиной-кондуктором и мужчиной средних лет из Сибири. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как подвыпивший пассажир ругается с женщиной. Причем женщина назвала сибиряка «понаехавшим», что, видимо, и вызвало бурную реакцию с его стороны.

Что стало причиной конфликта, точно неизвестно, но в ситуации точно был замешан алкоголь. Одни очевидцы говорят, что кондуктор сделала замечание подпитому мужчине и его товарищу, после чего со стороны сибиряка начались возмущения. Другие же утверждают, что разговор на повышенных тонах был вызван распитием спиртных напитков в общественном транспорте, на что и отреагировала пожилая женщина. После недолгих препираний якобы и начался скандал, который начал снимать очевидец.

Люди в комментариях к видео разделились на несколько лагерей. Одни люди назвали мужчину «быдлом», потому что тот ругался матом, вел себя агрессивно и, по мнению крымчан, мог даже ударить пожилую женщину, поэтому другие пассажиры начали его успокаивать.

Другая же часть поддержала сибиряка, но при этом отметив, что настоящий мужчина должен всегда держать себя в руках и не вестись на провокации, а также не оскорблять женщин. Ведь во время ругани он начал предъявлять кондуктору, что она жила на Украине, а он — в России.

«Очевидно, что мужчины ехали подвыпившие и говорили на повышенных тонах, так бывает, когда употребляешь спиртное. Но вести себя тоже нужно достойно, особенно с женщинами. Если сделали замечание, реагируйте на них адекватно, потому что я уже сотни раз видела, как из-за какого-то пустяка происходили скандалы, драки. Еще хочу сказать, что «понаехи» — обидное слово для многих россиян, которые очень любят Крым и приезжают на отдых на полуостров. Крым уже семь лет российский регион, поэтому такая реакция, если честно, мне непонятна и даже немного досадна. Но я знаю много хороших людей из Крыма, поэтому все же верю, что этот инцидент является исключением из правил, нежели закономерностью», — написала Людмила Александровна, жительница Санкт-Петербурга.

Вместе с тем большая часть комментаторов уверена, что нужно жить в мире и согласии, поскольку только в таком случае можно добиться процветания России и личных успехов. Люди пишут, что подобное поведение не красит ни мужчину из Сибири, ни кондуктора, которая допустила резкое высказывание в сторону пассажира.

Также многие обратили внимание, что все же предыстория ситуации доподлинно неизвестна, поэтому поддерживать ни одну из сторон многие отказались, высказав мнение, что, несмотря на все обстоятельства, всегда нужно вести себя культурно по отношению к друг другу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить, пока бизнесмены не застроили дюны.