Эксперт объяснил, как не «прогореть» на покупке частного дома в Крыму

Многие наши соотечественники наверняка хотели бы иметь частный домик в Крыму. Некоторые даже готовы отдать за него последние сбережения. Но, к сожалению, не все частные дома построены в соответствии с требованиями российского законодательства. О том, как избежать подвоха при покупке недвижимости в Крыму, читайте далее в эксклюзивном материале ФАН.

С ростом цен на недвижимость в Крыму резко увеличилось количество строящихся частных домов в пригородной и сельской зоне. Зачастую эти дома расположены в визуально привлекательных районах полуострова и стоят весьма внушительных денег — от пяти миллионов рублей и выше.

Особенно ярко это выражено в Симферопольском районе, пригороде Севастополя и в Большой Ялте. Новенькие домики эксклюзивного дизайна просто манят своим уютом и прекрасными видами из окна.

Но внешность бывает обманчива — в случае ошибок при заливке фундамента, гидроизоляции крыши или монтаже металлоконструкций уже через несколько месяцев у покупателя могут возникнуть проблемы с теплосбережением, влагой и даже целостностью конструкции дома.

В результате покупатель будет вынужден дополнительно тратиться на капитальный ремонт, а то и вовсе переделывать дом ввиду его полной непригодности для проживания. О том, как этого избежать, корреспондент ФАН выяснял у одного из частных застройщиков Симферопольского района Евгения Сергеева.

«В строительстве конкретно на продажу, как правило, никогда не соблюдаются строительные нормативы. Всегда делают из самых дешевых материалов, без каких-либо правил и как угодно. То же самое наблюдается и в строительстве домов для себя. Потому что обычно люди нанимают строителей, при этом каждый раз одних и тех же. А сделав несколько раз плохо, ты уже не будешь делать хорошо. Поэтому низкое качество частных домов свежей постройки встречается везде», — пояснил эксперт.

По его словам, нарушения элементарных строительных норм и правил являются следствием низкой квалификации работников и нежелания изучать строительные нормативы. Специалист считает, что нехватка квалифицированных кадров вызвана низкой популярностью профессии строителя.

«Человек приходит на стройку подмастерьем, и как мастер научил делать, так он и делает. И, как правило, строители упрощают для себя работу всегда — думают, что и так сойдет, и так прокатит. Отсюда — нехватка профессиональных кадров и нежелание изучать нормы гражданского строительства. Основная проблема — у нас в институтах учат именно большому строительству. Строительству крупных домов и зданий. Только несколько лет назад начали обучать индивидуальному жилищному строительству. Там большая разница», — добавил Евгений.

Эксперт отметил, что ввиду сейсмоопасности Крыма строители стараются лить как можно больше бетона, при этом, опять же, не соблюдая нормативы при монтаже металлоконструкций и теплоизоляции бетона. По его словам, в Крыму мало кто думает о том, что утеплять нужно не только стены и крышу, но и фундамент дома. Большинство строителей работают сезонно либо временно и в погоне за длинным рублем стремятся поскорей сдать объект, не заботясь о его дальнейшей эксплуатации.

Чтобы избежать подобных неприятностей, Евгений посоветовал покупать только земельные участки. А строительство дома заказывать у сертифицированных строительных компаний, предоставляющих полный пакет документов перед началом строительных работ.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Крыму власти намерены создать пять крупных туристических кластеров.