В Севастополе показали, с чего начиналась космическая история Крыма

В Севастополе представили выставку, посвященную 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Об аэрокосмической истории Крыма здесь рассказывает главная экспозиция.

Космос пришел в Крым в 1958 году, когда на южном склоне горы Кошка близ Симеиза был развернут временный пункт управления автоматическими межпланетными станциями.

В декабре 1959 года по предложению академиков Сергея Королева и Мстислава Келдыша ЦК КПСС и Советское правительство приняли решение о создании в Евпатории Центра дальней космической связи, а в 1960 году началось строительство Центра.

«Тогда строительство шло невероятно быстро и очень точно. Необходимо было сдать объект

к началу 1961 года. И это удалось. 21 февраля 1961 года Центр начал работу», — рассказал ФАН председатель совета общественной организации ветеранов космонавтики Евпатории Владимир Хачатурян.

Кроме того, в Крыму расположен уникальный в своем роде космический лицей в поселке Школьное под Симферополем. Здесь построили уникальный «лунодром», который полностью имитирует рельеф поверхности спутника Земли. Именно там проходили испытания советские луноходы.

О современной истории космонавтики на выставке в Севастополе рассказывали у стенда Аэрокосмического центра Антона Шкаплерова. Его на время экспозиции достали со склада так как пока для музея не нашлось постоянного помещения. Посетителям выставки показали подлинные экспонаты: скафандр «Сокол КВ-2», в котором Шкаплеров совершал свой третий космический полет, семейные фотографии и личные вещи космонавта, предметы, побывавшие в космосе.

Концепция проекта «Наш космонавт» заключается в раскрытии возможных перспектив для подрастающего поколения через историю осуществления мечты о полете в космос простого школьника из Балаклавы.

«Цель проекта — донести до посетителей экспозиции идею о том, что отечественная космическая отрасль находится на технологическом уровне развития человечества, и у подрастающего поколения есть возможность стать частью этих достижений», — поделилась с ФАН руководитель проекта Людмила Николаева.

Также выставку, посвященную 60-летнему юбилею первого полета человека в космос в Севастополе, украшали лего-конструкторы воспитанников Малой академии наук. Современные ракеты, луноходы и центры управления полетами, все как настоящее, только маленькое и из конструктора.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе пока не могут найти место для музея космонавтики, так как прошлое помещение стоило больших средств по аренде.