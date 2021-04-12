Памятка туристу: главные достопримечательности Гурзуфа, как добраться и цены в музеях

Гурзуф — это одно из самых экологически благополучных мест Республики Крым, привлекающих туристов чистым воздухом, тишиной, буйной зеленью и благоустроенными пляжами. В преддверии нового курортного сезона ФАН предлагает своим читателям ознакомиться с главными достопримечательностями этого небольшого и уютного городка.

Первый в нашем списке — дворец Суук-Су. Он представляет из себя белоснежное здание, выполненное в итальянском стиле эпохи Ренессанса, с лепниной, колоннами, мраморными фонтанами и аристократическим ландшафтом. На территории находится космическая выставка, которую начал собирать еще Юрий Гагарин.

«Потрясающе красивое место! На исторических фото растительность едва видна, сегодня же это настоящий парк, просто лес вековых каштанов, платанов и сосен. Сам дворец похож на корабль, плывущий к берегу в море зелени», — написала Любовь Дорохова в Сети.

Дворец имеет богатую историю, с которой можно ознакомиться в рамках обзорной экскурсии по лагерю «Артек». Маршрут обычно включает в себя посещение Суук-Су и музеев при нем, экскурсии по территории детского лагеря, парка «Горный». Стоимость экскурсии варьируется от 800 до 1500 рублей, билет можно приобрести в одном из туристических ларьков на побережье. Адрес: Крым, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская.

Еще одно интересное место в Гурзуфе — музей Александра Сергеевича Пушкина и прилегающий к нему городской парк. Известно, что дом, в котором расположен музей, является самой старой европейской постройкой на Южном берегу Крыма — он был сооружен в течение 1808-1811 гг. герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. За необычную на то время архитектурную планировку гости дома называли его «воздушным замком».

Из экскурсионной программы посетители смогут узнать о пребывании Пушкина с семьей генерала Раевского в Крыму. Именно здесь писатель работал над поэмой «Кавказский пленник», продумывал будущего Евгения Онегина, влюблялся и посвящал стихи. Стоимость входного билета с правом фото и видеосъемки — 100 рублей, индивидуальная экскурсия — 1500 рублей. Адрес: Крым, пгт Гурзуф, ул. Набережная 1.

К музею прилегает Гурзуфский парк — 12 гектар в прибрежной зоне с уникальной флорой и фонтаном «Богиня ночи». Считается, что ранее его показывали на выставке в Вене. Посетить парк можно в рамках экскурсии, билет необходимо приобрести у южного входа от набережной. Стоимость посещения — 200 рублей. Адрес: Крым, пгт Гурзуф ул. Ленинградская, 10.

И, наконец, дача Антона Павловича Чехова в Гурзуфе. Она была приобретена писателем в конце 1899 года, после смерти писатель завещал дом своей жене Ольге Книппер-Чеховой. Известно, что она каждый год проводила лето в этом доме. Здесь посетители могут узнать историю создания пьесы «Три сестры», ознакомиться с собранными к ней самим Чеховым материалами, увидеть театральный реквизит из первой постановки. Стоимость билета – 200 рублей, льготный – 100. Адрес: Крым, пгт Гурзуф, улица Чехова, д. 22.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о замке «Ласточкино гнездо», который в этом году впервые встречает посетителей после реставрации.