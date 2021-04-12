Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить, пока бизнесмены не застроили дюны

Местные жители и общественники Сакского района Крыма с 2019 года инициируют придание статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) месту, прилегающему к Ойбурскому озеру и Ойбургской косе в Западном Крыму. Неожиданно члены инициативной группы узнали о попытке администрации Сакского района отдать 15 га уникальной территории частникам. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

Песчаная коса между озером и морем представляет собой уникальный уголок природы, богатый уникальными растениями, часть из которых являются крымскими эндемиками, с мягким климатом, чистым бирюзовым прибоем и целебным воздухом. Чтобы защитить уникальную природу от «бетонных кандалов» предпринимателей, местные жители встали на защиту природы родного края.

В 2019 году, отстояв побережье у начавшегося строительства креветочной фермы прямо на уникальных дюнах песчаного берега, жители активно включились в процедуру присвоения территории статуса ООПТ. Путь был непростым, пришлось преодолеть ряд бюрократических процедур и согласований. Сам процесс оформления документации сильно затянут по времени и количеству процедур. А вот компании ООО «Паралия» от момента создания до получения всех необходимых разрешений понадобилось несколько месяцев. Чудеса ускорения процесса продемонстрировали чиновники Сакского района.

В Совете министров сослались на изменение состава сотрудников администрации, которые якобы не знали о запущенной процедуре ООПТ и выдали коммерческой фирме необходимый документ. Ситуацию для ФАН прокомментировала член инициативной группы общественности села Поповки Евгения Стельмахова, напомнив, с чего все начиналось.

«С 2019 года местные жители ждут ООПТ. 2000 живых подписей было собрано у населения за эту инициативу. Росприроднадзор РК заявил о необходимости создания ООПТ, была проведена работа учеными-экологами. Составлено экспертное заключение об обосновании природоохранной ценности территории сотрудниками Минэкологии. Прошло несколько рабочих совещаний в Министерстве природных ресурсов Крыма, на которых протокольно участвовали также и представители сакской администрации. А 23 марта Совмином подписывается разрешение на размещение объектов благоустройства на территории пересыпи размером 15 га, где в настоящий момент проводится комплексное экологическое обследование», — говорит Стельмахова.

Понятие благоустройства имеет много граней и подразумевает установку ряда объектов. Евгения ссылается на распоряжение Совета министров РК №132-р, в котором термин «благоустройство» трактуется как «установка танцевальных и спортивных площадок, а также лодочной станции».

«В документе есть уточнение, что в случае нарушения почвенного покрова вторая сторона договора обязана провести рекультивацию. И все это — на территории проектируемого природного парка... Как такое возможно?» — недоумевает общественница.

Срок окончания процесса создания особой территории был определен до конца 2021 года. Только благодаря бдительности активных граждан удалось предотвратить очередную попытку уничтожения уникальной по своей природе местности. Пока, в очередной раз, крымчанам удалось сохранить привычную среду обитания для почти 20 видов краснокнижных птиц и целого ряда таких же краснокнижных уникальных растений.

«Учитывая недоработку должностных лиц администрации Сакского района при рассмотрении возможности размещения объектов благоустройства, предлагаемых ООО «Паралия», и отзыв ранее выданного администрацией заключения, главой Республики Крым принято решение об отмене указанного распоряжения Совета министров РК», — написал в социальной сети премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Кроме того, Юрий Гоцанюк пообещал сократить срок оформления территории, завершив весь процесс не к концу 2021 года, а до 1 сентября.

Несмотря на положительную тенденцию, общественность не намерена сокращать дозу внимания этому вопросу.

«Вред природе очередной раз удалось предотвратить только потому, что мы постоянно в тонусе и вовремя среагировали. Так что расслабляться рано», — заключила Евгения Стельмахова.

Общественница также вкратце рассказала о порядке обращения с особыми территориями. В первую очередь должно пройти полное обследование всей территории, включаемой в зону ООПТ. Затем составляется ряд документов: заключение, положение о парке, подписывается указ о создании ООПТ, и только после всего этого принимаются решения о том, какие участки можно благоустраивать. К ним относятся, например, участки, попавшие в зону рекреации. Но в любом случае должен быть соблюден порядок создания ООПТ.

Члены инициативной группы изучили нормативно-правовую базу и контролируют ее соблюдение. Они также надеются, что справедливость восстановится, и парк ООПТ «Ойбургский» будет создан в ближайшее время.

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