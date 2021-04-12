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Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить, пока бизнесмены не застроили дюны

Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить пока бизнесмены не застроили дюны

Местные жители и общественники Сакского района Крыма с 2019 года инициируют придание статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) месту, прилегающему к Ойбурскому озеру и Ойбургской косе в Западном Крыму. Неожиданно члены инициативной группы узнали о попытке администрации Сакского района отдать 15 га уникальной территории частникам. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

Песчаная коса между озером и морем представляет собой уникальный уголок природы, богатый уникальными растениями, часть из которых являются крымскими эндемиками, с мягким климатом, чистым бирюзовым прибоем и целебным воздухом. Чтобы защитить уникальную природу от «бетонных кандалов» предпринимателей, местные жители встали на защиту природы родного края.

В 2019 году, отстояв побережье у начавшегося строительства креветочной фермы прямо на уникальных дюнах песчаного берега, жители активно включились в процедуру присвоения территории статуса ООПТ. Путь был непростым, пришлось преодолеть ряд бюрократических процедур и согласований. Сам процесс оформления документации сильно затянут по времени и количеству процедур. А вот компании ООО «Паралия» от момента создания до получения всех необходимых разрешений понадобилось несколько месяцев. Чудеса ускорения процесса продемонстрировали чиновники Сакского района.

Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить пока бизнесмены не застроили дюны

В Совете министров сослались на изменение состава сотрудников администрации, которые якобы не знали о запущенной процедуре ООПТ и выдали коммерческой фирме необходимый документ. Ситуацию для ФАН прокомментировала член инициативной группы общественности села Поповки Евгения Стельмахова, напомнив, с чего все начиналось.

«С 2019 года местные жители ждут ООПТ. 2000 живых подписей было собрано у населения за эту инициативу. Росприроднадзор РК заявил о необходимости создания ООПТ, была проведена работа учеными-экологами. Составлено экспертное заключение об обосновании природоохранной ценности территории сотрудниками Минэкологии.

Прошло несколько рабочих совещаний в Министерстве природных ресурсов Крыма, на которых протокольно участвовали также и представители сакской администрации. А 23 марта Совмином подписывается разрешение на размещение объектов благоустройства на территории пересыпи размером 15 га, где в настоящий момент проводится комплексное экологическое обследование», — говорит Стельмахова.

Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить пока бизнесмены не застроили дюны

Понятие благоустройства имеет много граней и подразумевает установку ряда объектов. Евгения ссылается на распоряжение Совета министров РК №132-р, в котором термин «благоустройство» трактуется как «установка танцевальных и спортивных площадок, а также лодочной станции».

«В документе есть уточнение, что в случае нарушения почвенного покрова вторая сторона договора обязана провести рекультивацию. И все это — на территории проектируемого природного парка... Как такое возможно?» — недоумевает общественница.

Срок окончания процесса создания особой территории был определен до конца 2021 года. Только благодаря бдительности активных граждан удалось предотвратить очередную попытку уничтожения уникальной по своей природе местности. Пока, в очередной раз, крымчанам удалось сохранить привычную среду обитания для почти 20 видов краснокнижных птиц и целого ряда таких же краснокнижных уникальных растений.

«Учитывая недоработку должностных лиц администрации Сакского района при рассмотрении возможности размещения объектов благоустройства, предлагаемых ООО «Паралия», и отзыв ранее выданного администрацией заключения, главой Республики Крым принято решение об отмене указанного распоряжения Совета министров РК», — написал в социальной сети премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Кроме того, Юрий Гоцанюк пообещал сократить срок оформления территории, завершив весь процесс не к концу 2021 года, а до 1 сентября.

Создание Ойбургского парка в Крыму решили ускорить пока бизнесмены не застроили дюны

Несмотря на положительную тенденцию, общественность не намерена сокращать дозу внимания этому вопросу.

«Вред природе очередной раз удалось предотвратить только потому, что мы постоянно в тонусе и вовремя среагировали. Так что расслабляться рано», — заключила Евгения Стельмахова.

Общественница также вкратце рассказала о порядке обращения с особыми территориями. В первую очередь должно пройти полное обследование всей территории, включаемой в зону ООПТ. Затем составляется ряд документов: заключение, положение о парке, подписывается указ о создании ООПТ, и только после всего этого принимаются решения о том, какие участки можно благоустраивать. К ним относятся, например, участки, попавшие в зону рекреации. Но в любом случае должен быть соблюден порядок создания ООПТ.

Члены инициативной группы изучили нормативно-правовую базу и контролируют ее соблюдение. Они также надеются, что справедливость восстановится, и парк ООПТ «Ойбургский» будет создан в ближайшее время.

Ранее ФАН рассказывал о том, как грабили крымские парки при Украине.

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