Через два года в Крым может прийти еще более сильная засуха, чем была в 2020

Симферополь, 12 апреля. Холодная весна в Крыму благоприятно повлияет на урожай, но не спасет от засухи, которая будет на полуострове. К такому мнению склоняются крымские ученые, обсуждая вопрос водообеспечения полуострова.

Так, в комментарии ФАН метеоролог, доцент КФУ Владимир Рябов сообщил, что этим летом в Крыму снова будет засуха. Но это не означает, что в республике не будет воды. Он считает, что засушливость для крымского лета — естественное для полуострова явление.

«Если сейчас сказать, что летом в республике будет засуха, то это 100% правда, потому что у нас каждый год летом засуха. Крым такой, что для него это естественное явление. Здесь каждое лето засушливое», — пояснил Рябов.

Главное, считает специалист, какое количество осадков выпадает в Крыму, даже летом. Вместе с этим Рябов прокомментировал аномальную погоду на полуострове — в феврале Крым заметало, а сейчас до сих пор низкая температура. Для апреля в Крыму до сих пор холодно, весенняя погода все еще не установилась. Тем не менее низкие температуры и умеренные осадки благоприятно влияют на формирование будущего урожая, а похолодание отодвигает цветение плодовых культур, позволяя тем самым миновать опасность губительных для урожая весенних заморозков.

Тем временем директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил, что считает более сильную засуху в Крыму неизбежной. Он сравнил нынешнюю ситуацию с засухой на полуострове с 1988 по 1994 год. Причем пик засухи пришелся на 1994 год, и 2023 может пойти по этому же сценарию быть еще более засушливым, чем 2020 год. Он также отметил, что это пока самый пессимистичный из возможных сценариев.

Тем не менее власти Крыма не собираются сдаваться и продолжают предпринимать меры по устранению проблемы в сфере обеспечения. Например, ранее ФАН сообщал, что первая опреснительная станция в регионе будет построена в Ялте. Однако мнения на этот счет разнятся: некоторые считают, что опреснение в Крыму может привести к огромной ошибке.

«Потому что серьезных исследований, которые позволили бы подсчитать собственный водный баланс в Крыму, никто не проводил. Последние серьезные гидрогеологические исследования относятся к 70-м годам — после этого было только бессистемное бурение», ― сообщает российский ученый Виктор Данилов-Данильян.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что у Крыма появилась реальная надежда на сохранение воды в водохранилищах.