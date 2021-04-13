В Европарламенте признались, почему политики Запада опасаются ехать в Крым

Президент России Владимир Путин и другие официальные лица Российской Федерации неоднократно и открыто приглашали представителей международных организаций в Республику Крым для личного ознакомления с реальной ситуацией на полуострове.

Однако за семь лет, что Крым находится в составе России, ни одна международная организация, включая ООН, так и не посетила республику. В то же время на международных площадках часто звучат обвинения в адрес РФ в том, что российские власти якобы препятствуют въезду иностранных делегаций в Крым.

ФАН обратился в Европейский парламент (ЕП), чтобы выяснить, почему на Западе никто не заинтересован в том, чтобы рассказать, как на самом деле обстоят дела в Крыму после 2014 года. Наш источник в ЕП сообщил, на каких данных основаны обвинения Европарламента в адрес России в вопросе нарушения прав человека в РК.

«Политика состоит из ожиданий и представлений. В настоящее время европейское восприятие таково, что Россия «оккупирует» эту территорию и что любой визит в Крым только укрепит там ее суверенитет. Все остальное — война пропаганды. Те, кто нападает на Россию, будут утверждать, что приглашения — это изобретение господина [Владимира] Путина. Согласно отчетам, доказательства, связанные с нарушениями прав человека, относятся только к периоду 2014-2015 годов. Это тот случай, когда Российскую Федерацию обвиняют в нарушении прав человека», — говорится в тексте ответа.

Речь идет о данных Human Rights Watch, чья штаб-квартира находится в США. В них сказано, что с 2014 года российские власти якобы «подавляют инакомыслие и создают атмосферу глубокого страха и враждебности» в Крыму. В качестве доказательств указывается тот факт, что идут якобы преследования так называемых проукраинских активистов, а также членов и руководителей «Меджлиса крымско-татарского народа» — организации, которая признана экстремисткой в РФ и запрещена.

Только не упоминается тот факт, что эти люди причастны к террористическим актам, направленным против жителей Крыма: водной, продовольственной, энергетической, транспортной блокадам. В числе обвиняемых в преступлениях, которые нарушают и ряд международных договоров, — Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, бывшие лидеры крымских татар в РК (до 2014 года).

Видимо, на Западе никто не задается вопросом на тему того, почему эти люди преследуются российским законом, хотя очевидно, что их должны привлечь к ответственности не только в России, но и других странах за преступления международного характера.

В ответе сказано, что недавно принятый закон об иностранных агентах Российской Федерации влияет на деятельность различных организаций, поскольку теперь накладываются ограничения на получение иностранного финансирования. Впрочем, чего еще было ожидать от организации, которая, по сути, лоббирует интересы США и их сателлитов.

Вместе с тем источник в ЕП объяснил, почему депутаты или представители Европейского парламента так и не посетили Крым лично за семь лет нахождения полуострова в составе РФ.

«Насколько нам известно, у представителей Европарламента, приглашенных посетить Крым, будут проблемы, поскольку они принадлежат либо к крайне правым, либо к крайне левым политическим группам. Это только усилило бы вопросы о серьезности приглашений. Официальное приглашение должно быть направлено непосредственно комитету, делегации или политической группе», — сказано в тексте.

Очевидно, что на Западе осознают всю суть происходящего как на Украине, так и в российском Крыму. Однако правда там никому неинтересна из-за собственной выгоды, если быть точнее — выгоды США, которые и являются основным бенефициаром беспокойства в Европе.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что британцы предупредили Украину о жестком ответе России на водную блокаду Крыма.