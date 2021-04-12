У Крыма появилась реальная надежда на сохранение объема воды в водохранилищах

Заместитель председателя Совмина Республики Крым Светлана Маслова провела брифинг по ситуации с водообеспечением Крыма, в ходе которого сообщила, что появилась реальная надежда на сохранение объема воды в водохранилищах, передает ФАН.

«Осадки, которые проходят на территории Крыма последние несколько дней, дают возможность делать положительные прогнозы по улучшению ситуации с водообеспечением», — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

Так, по подсчетам специалистов, Симферопольское водохранилище наполнено на 5%, Партизанское — на 9%, Аянское водохранилище на 75%. Именно они питают столицу и близлежащие поселки. Ежесуточно Симферополю и пригороду нужно около 120 тысяч кубометров воды. Тем не менее, несмотря на принимающиеся меры, о пересмотре графика подачи воды говорить пока что рано.

Власти Севастополя также занимаются решением вопроса водообеспечения региона. В ближайшее время будет проведена работа над наполнением Инкерманского озера, которое непродолжительное время питало города, пока строился Бельбекский водозабор. Губернатор города-героя поделился: чтобы озеро наполнилось природным путем — за счет подземных источников — потребуется очень много времени.

Как говорит Михаил Развожаев, часть воды из Черной речки не используется, поэтому сотрудники водоканала попробуют ее перекачать в Инкерман в течение нескольких недель.

Напомним, ранее ФАН сообщал об острой необходимости решить проблему с главной рекой Керчи, так как постоянные канализационные сбросы, мусор и даже погибшие и разлагающиеся птицы приводят экосистему реки в упадок.