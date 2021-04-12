В Севастополе дополнительный мобильный пункт вакцинации появился на площади Нахимова

На площади Нахимова установлен дополнительный мобильный пункт вакцинации. Как передает корреспондент ФАН, пункт работает с 10:00 до 19:00, прививку можно сделать без дополнительной записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Ранее в этом мобильном пункте можно было сделать прививку от гриппа.

Остальные 11 пунктов вакцинации работают в штатном режиме, кроме того, в регион накануне привезли более 30 тысяч доз вакцины.

По состоянию на сегодняшний день апреля в Севастополе от коронавируса уже привились более 26 тысяч человек, случаев осложнения после прививки не было зарегистрировано. В правительстве города-героя сообщили, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около 60% жителей.

Ранее ФАН рассказывал об основных признаках посткоронавирусного синдрома.