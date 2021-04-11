Эксперт объяснил, почему Турция не пойдет на признание Крыма российским

Симферополь, 11 апреля. Крымский политолог, глава Общественной палаты РК Александр Форманчук в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировал политику Реджепа Эрдогана в отношении крымского вопроса. По мнению эксперта, президент Турции в нынешних политических реалиях никогда не пойдет на признание Крыма российским.

«Эрдоган был, есть и будет политиком двойного дна. С одной стороны, он сознает всю важность сохранения нормальных отношений с Россией, но никогда не признает Крым российским. Он вчера это подчеркнул. Дело в том, что Эрдоган исповедует так называемую концепцию пантюркизма, то есть пытается строить современную Турцию в качестве лидера тюркского мира. Мы знаем его политику в отношении Азербайджана, событий вокруг Нагорно-Карабахской Республики, также усиливается влияние на Узбекистан. Экспансия Турции захлестнула Эрдогана очень серьезно. Конечно, признание Крыма российским противоречит его стратегии. Поэтому мы должны понимать, что Эрдоган — это политик, который в определенных условиях может повернуться против России», — заявил политолог.

В то же время Форманчук подчеркнул, что внутри Турции не все одобряют политику Эрдогана, особенно концепцию пантюркизма, поэтому нужно разделять мнение турецких политиков и турецкого народа. Причем с учетом того, что сам Эрдоган уже не молод.

Ранее ФАН сообщал, что обещание Эрдогана помочь Украине в вопросе возвращения Крыма назвали дарами данайцев.