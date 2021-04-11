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Эксперт объяснил, почему Турция не пойдет на признание Крыма российским

Эксперт объяснил, почему Турция не пойдет на признание Крыма российским

Симферополь, 11 апреля. Крымский политолог, глава Общественной палаты РК Александр Форманчук в эксклюзивном интервью ФАН прокомментировал политику Реджепа Эрдогана в отношении крымского вопроса. По мнению эксперта, президент Турции в нынешних политических реалиях никогда не пойдет на признание Крыма российским.

«Эрдоган был, есть и будет политиком двойного дна. С одной стороны, он сознает всю важность сохранения нормальных отношений с Россией, но никогда не признает Крым российским. Он вчера это подчеркнул. Дело в том, что Эрдоган исповедует так называемую концепцию пантюркизма, то есть пытается строить современную Турцию в качестве лидера тюркского мира. Мы знаем его политику в отношении Азербайджана, событий вокруг Нагорно-Карабахской Республики, также усиливается влияние на Узбекистан.

Экспансия Турции захлестнула Эрдогана очень серьезно. Конечно, признание Крыма российским противоречит его стратегии. Поэтому мы должны понимать, что Эрдоган — это политик, который в определенных условиях может повернуться против России», — заявил политолог.

В то же время Форманчук подчеркнул, что внутри Турции не все одобряют политику Эрдогана, особенно концепцию пантюркизма, поэтому нужно разделять мнение турецких политиков и турецкого народа. Причем с учетом того, что сам Эрдоган уже не молод.

Ранее ФАН сообщал, что обещание Эрдогана помочь Украине в вопросе возвращения Крыма назвали дарами данайцев.

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