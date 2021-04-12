Музей космонавтики Шкаплерова: как сложилась история центра, открытого в Севастополе

Севастополь, 12 апреля. В Севастополе несколько лет назад запланировали открыть масштабный музей космонавтики в Аэрокосмическом центре. Однако сегодня там — пустые стены, а стенды интерактивной программы о космосе и космонавтике, музейные экспонаты и личные вещи первого севастопольского космонавта Антона Шкаплерова сейчас хранятся на складе. ФАН выяснял, как сложилась судьба музея.

Передача музею космоса в Севастополе первого экспоната — скафандра российского космонавта Антона Шкаплерова — состоялась летом 2019 года. Тогда именитый космонавт, уроженец города-героя, лично презентовал свой защитный костюм.

Планировалось, что музей займет более 600 квадратных метров в одном из зданий в Гагаринском районе Севастополя. Создатели музея уже мечтали создать не только академию неба и космоса, но и пять лабораторий: земли, воды, воздуха, огня и человека. Однако в конце 2019 года стало понятно, что процесс запуска нового образовательного пространства затягивается.

«Процесс оформления документов и ремонта идет не так быстро, как хотелось бы, но уверенно, все идет планово, все идет по закону. Больше двух лет мы старались выбить помещение — это 600 кв. м, достойная территория. Думаю, к концу года двери должны быть открыты», — говорил Антон Шкаплеров в интервью журналу «Все о космосе».

Спустя время Музею космоса все же удалось въехать в новое здание, началась успешная работа. Люди приходили с большим интересом. Дети узнавали о космонавтике и связанных с ней естественных науках. Были разработаны программы для школьников всех возрастов.

К сожалению, масштабный проект, который привлекал более 1000 посетителей в месяц, не смог остаться на плаву.

«Он вынужден был закрыться из-за повышения процентных ставок арендной платы», — пояснила ФАН руководитель Аэрокосмического центра Антона Шкаплерова Людмила Николаева.

Часть экспозиции удалось перевезти в школу №30 в Балаклаве: сейчас скафандр, в котором Антон Шкаплеров совершал свой третий космический полет, семейные фотографии и личные вещи космонавта, предметы, побывавшие в космосе, выставлены в небольшом школьном помещении. Остальные стенды и выставочный фонд пока размещается на складе. Однако по большим праздникам музей может развернуться на сторонних площадках.

«Сегодня стенды и экспозиция будут работать на общегородском аэрокосмическом фестивале в выставочном зале Алмаз-Антей в Севастополе», — добавила Людмила Николаева.

После того как отгремят праздничные мероприятия, экспозицию вновь упакуют в ящики и увезут на склад. Пока речи о том, чтобы попытаться открыть музей космонавтики в Севастополе вновь, не ведется.

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