Крымчанка рассказала, как ей компенсировали изъятые земли для строительства «Тавриды»

Жительница Кировского района Крыма в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, как в ходе изъятия земли для строительства трассы «Таврида» правительство помогло ей получить компенсацию и найти сына.

Наталья Сашина проживет в селе Абрикосовом Кировского района. После распада СССР от местного сельхозпредприятия ей достались три участка земли. Самый большой из них был 2,7 га, второй немного поменьше — 1,7 га, третий, размером в 1,3 га, она переписала на своего сына. С ним у Натальи Федоровны много лет не было связи.

В украинский период женщина сдавала землю в аренду местным предпринимателям и фермерам, получая в качестве платы или деньги, или просто часть выращенной продукции. Разумеется, что в небольшом удаленном селе о ведении соответствующего документооборота никто в те времена не задумывался.

После воссоединения Крыма с Россией пожилая женщина не сумела должным образом оформить все документы. Когда встал вопрос об изъятии ее земли для строительства «Тавриды», Наталья Федоровна не на шутку испугалась — без нужного пакета документов можно было потерять землю без какой-либо компенсации. Однако на помощь пришли сотрудники компании, которая выполняла проектные изыскания.

«Когда начали делать оценку, выяснилось, что у меня не все документы в порядке. На сына документов российских вообще не было. И связи с ним у меня не было тоже долгое время — он давно уехал на материк. Поэтому хочу от всего сердца поблагодарить Яниса из института «Шельф». Ребята не только помогли мне дооформить документы в короткий срок, но и нашли моего сына, сделали ему документы, чтобы он смог тоже получить компенсацию. Я очень ему благодарна», — рассказала Наталья Федоровна.

По ее словам, всем соседям, у кого изымали землю, специалисты помогали оформить документы в российском правовом поле. Иногда это вызывало определенные задержки по выплате денег, но и на это многие люди изначально не рассчитывали. Большинство опасалось, что будет как при Украине — землю просто отберут, ссылаясь на отсутствие нужных документов. Но российская реальность приятно ее порадовала.

Ранее ФАН публиковал рассказ жителя Бахчисарая о том, как проходило изъятие земли под строительство трассы «Таврида».