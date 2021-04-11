Главная река Керчи гибнет, нуждаясь в срочной помощи: ФАН узнал, как решить проблему

Река, протекающая в черте города-героя Керчи, загрязнена отходами, стоками и погибшими птицами. Не найдя отклика в администрации города Керчи и местной экологической службе, жители города обратились за помощью в редакцию ФАН. Корреспондент агентства выяснял, кто в ответе за техническое и санитарное состояние водного объекта, а также узнавал о планах и сроках приведения Мелек-Чесме в удовлетворительное состояние.

Канализационные стоки и мертвые птицы

Жительница Керчи Алла рассказала ФАН о вероятных причинах загрязнения реки, а также о попытках достучаться до администрации города для принятия адекватных мер с целью улучшения состояния водной артерии и снижения антропогенной нагрузки на реку Мелек-Чесме.

«В 2019 году на сайте администрации появился план очистки реки, в соответствии с которым Мелек-Чесме должна была быть очищена еще в августе 2020 года. Так как администрация города не отвечала на мои запросы и обращения, я обратилась в министерство экологии с жалобой на бездействие администрации города и просьбой принять меры природоохранного характера. Мне было разъяснено, что расчисткой реки должен заниматься город, и рекомендовано обратиться в прокуратуру и суд. В настоящее время обращения в прокуратуру отправлены, и мы ожидаем реакции ведомства», — сообщила Алла.

Женщина также рассказала, что кроме мусора в реку попадают неочищенные канализационные стоки из-за частых аварий на канализационных сетях в процессе их эксплуатации.

«В ноябре 2020 года была серьезная авария в канализационных сетях рядом с рекой, которую я наблюдала лично. Канализационные стоки многоквартирных домов сутки стекали в реку. Такие аварии случаются нередко. Этой весной в реке стали гибнуть водоплавающие птицы. Их тушки разлагаются, загрязняют воду, их видят дети. Администрация города не проявляет заботы о санитарном состоянии реки, вода издает резкий запах зловония», — сетует жительница.

В подтверждение доводов жителей ГУП РК «Вода Крыма» на информационный запрос ФАН сообщили, что 195,95 км канализационных сетей Керчи сильно изношены и нуждаются в ремонте и модернизации. Несложно предположить, что в водный объект попадает неопределенное количество стоков. Такая антропогенная нагрузка не может не сказаться на экологическом здоровье реки.

По информации, предоставленной ФАН сотрудником экологической службы Керчи Олегом Кузнецовым, утки-нырки гибнут от голода, а мусор бросают горожане, или их приносит с поверхностными ливневыми стоками.

«Выявлением несанкционированных стоков наша служба занимается на постоянной основе. Что касается гибели водоплавающих птиц, то по результатам исследования службы ветнадзора, птицы погибли от истощения. Отсутствует кормовая база», — рассказал эколог.

Логично предположить, что при существующем уровне загрязнения рыба в реке просто не имеет возможности выжить. Проблема со сбросами и стоками существует, и не только в Керчи. Особенно учитывая долгий период «застоя» в украинский период, когда выполнялись только аварийные ремонты, а несанкционированные стоки системно не выявлялись и не пресекались.

Этот факт признан руководством Крыма, поэтому глава республики Сергей Аксенов инициировал усиление работы по выявлению и ликвидации несанкционированных стоков. Министерство экологии РК разработало ряд мероприятий и методику проведения работ. Увеличены также суммы штрафов за несанкционированный сброс сточных вод.

Планы по улучшению техсостояния канализационных сетей

Что касается городских канализационных сетей Керчи, то здесь ситуация более-менее ясна. ГУП РК «Вода Крыма» запланировало целый комплекс работ в рамках различных программ, в том числе ФЦП. Предприятие сообщило ФАН о планах работ в близкой перспективе и на период вплоть до 2025 года.

Уже до конца текущего года запланировано строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом массиве на улице Котовского, реконструкция КНС Колхозная, строительство коллектора в поселке Капканы. До конца 2025 года должны быть реализованы проекты по:

реконструкции аварийного напорного коллектора диаметром 500 мм от КНС «Бытовая» до Орджоникидзевских КОС;

реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №6 до Бондаренковских КОС;

реконструкция коллектора по улице Энгельса;

аварийный участок канализационного коллектора диаметром 500 мм по улице Вокзальное шоссе, протяженностью 1,5 км;

аварийный участок канализационного коллектора диаметром 800–900 мм по улице Чкалова, протяженностью свыше 2 км.

Реализация всех вышеперечисленных проектов значительно улучшит состояние канализационных сетей города и поможет снизить антропогенное воздействие не только на реку, но и на экологию города в целом. Реализация проектов будет происходить в течение нескольких лет, и вряд ли возможно его значительно ускорить. Тридцать лет фактического бездействия не удастся устранить моментально. Но кое-что для реки можно сделать прямо сейчас.

Кто в ответе за речку?

Реконструкция и ремонт гидротехнического сооружения, как юридически называется река Мелек-Чесме в городской черте, требуют средств и выполняются в соответствии с проектом, прошедшим все необходимые согласования. Этот факт не оспаривается.

Кроме того, необходимо позаботиться о финансировании. Другой вопрос, почему управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи заказало разработку проекта только в сентябре 2020 года, если в планах окончания работ значился август того же года?

В ответе на запрос ФАН заместитель главы администрации Керчи Алексей Гуськов сообщил, что уже известна стоимость работ по очистке русла, которая составляет 30 647 рублей. А также о том, что в «настоящее время администрацией города Керчи проводится работа по выявлению источника финансирования».

В ответе городской администрации отсутствует информация об осуществлении каких-либо работ по постоянному обслуживанию гидротехнического сооружения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 года «О безопасности гидротехнический сооружений». В числе прочих подпунктов статьи Закона имеется обязанность эксплуатирующей организации, которой является администрация города Керчи, организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую требованиям квалификацию работников эксплуатирующей организации.

То что весь комплекс работ по содержанию и эксплуатации городской части реки должна осуществлять именно городская администрация, следует из ответа на информационный запрос ФАН Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

«Русло реки Мелек-Чесме в черте города Керчи закреплено бетонными плитами, длина которых составляет около 2,3 км., ширина по верху около 12 метров, по низу — около 5 м. По длине имеются капитальные автомобильные мосты — 8 шт., пешеходные — 6 шт. Данные сооружения являются балансовой принадлежностью администрации города Керчь», — говорится в письме.

Несколько дней назад на официальной странице главы администрации города Керчи Сергея Бороздина появилось сообщение, что за реку отвечает не администрация.

«Согласно ст. 8 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (редакция от 24.04.2020, с изменениями и дополнениями, вступившему в силу с 14.06.2020) река Мелек-Чесме, являясь водным объектом, находится в федеральной собственности», — написал он.

Также было указано, что городская администрация несет ответственность только за русло, но не за водную гладь. Следуя логике главы города, получается, что некие федеральные собственники водной глади должны приехать и снять с водной поверхности пластиковые бутылки, пакеты и умерших птиц.

Справедливо, что для тщательной очистки русла реки от иловых отложений, донного мусора, камышей, очистки плит и других работ нужен проект. Очень сомнительно, что для изъятия пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора с водной поверхности нужны серьезные изыскания нескольких групп специалистов и миллионные капиталовложения.

Как решить текущие проблемы

Часть накопившихся проблем за долгие годы украинского реконструкционного забвения решить в один момент по мановению волшебной палочки не удастся — это объективная реальность, которую необходимо принять.

Но поддерживать водную гладь реки в чистоте можно и нужно. Керчь — город-герой и форпост полуострова, это первый город, который встречает гостей и крымчан после пересечения Керченского моста, создавая общее впечатление о полуострове, его жителях, их отношении к родной природе и экологии. Если в департаменте ЖКХ не хватает средств и работников для осуществления постоянного содержания реки в чистоте, всегда можно обратиться к волонтерам и общественности за помощью: организовать субботник, попросить помощи у предпринимателей, организовать надзор за нарушителями правил обращения с отходами, штрафовать за выброс мусора. Безвыходных ситуаций не бывает. Нужно лишь желание сберечь дарованное нам природой. Отсылки к законам и кодексам никак не помогут мусору исчезнуть. Мы же будем надеяться, что в ближайшее время сотрудники ЖКХ и администрации все же смогут решить проблему с чистотой рек в городе.