В Крыму всерьез задумались о создании технопарка по производству электротранспорта

Крым, 10 апреля. Крымский производитель электрокаров — компания «Эльтавр» — готов выступить инвестором для создания в Крыму технопарка по производству экологически чистого автомобильного транспорта, передает корреспондент ФАН.

Идею создания технопарка для производства электротранспорта предложил директор предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия. Свое предложение он озвучил заместителю председателя Совета министров Республики Крым Ирине Кивико и министру экономического развития Республики Крым Дмитрию Шеряко в ходе визита на предприятие члена Совета Федерации от Республики Крым Ольги Ковитиди.

«Это площадка производства. Там три основных кита — это производство, обучение и бизнес-инкубаторы. Мы хотим построить инжиниринговый центр, выставочный комплекс, где можно было бы показывать свою продукцию, и станцию техобслуживания, которая обслуживала бы электромобили, даже обычные, дорожные. Экодеревню, где жил бы персонал, и полигон для колесных транспортных средств и для водных транспортных средств», — отметил Демурия.

Дмитрий Шеряко поддержал идею промышленника и согласился детально проработать его предложение в ближайшее время.

Напомним, что крымское предприятие «Эльтавр» сегодня — лидер по производству электрокаров в России. Продукция предприятия полностью собрана из отечественных комплектующих и материалов.

Ранее ФАН сообщал, что член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди посетила с рабочим визитом крымское предприятие по производству электрокаров.