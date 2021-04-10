Экс-депутат Рады указал на политическую импотенцию властей Украины

Симферополь, 10 апреля. На Украине снова ввели санкции в отношении ряда россиян и украинцев, поддержавших Крым и Донбасс и несогласных с фашистской политикой Киева.

Так, в новый санкционный список, подписанный президентом Зеленским, попали 27 человек, в том числе украинские и российские чиновники и политики, включая председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, главу РК Сергея Аксенова, экс-президента Виктора Януковича.

ФАН обратился за комментарием к бывшему депутату Верховной рады Украины, а ныне ведущему политической программы в Севастополе Вадиму Колесниченко, который тоже оказался в списке. На вопрос о санкциях Колесниченко рассмеялся — подобные меры со стороны Украины уже давно никого не пугают.

«У властей на Украине наступает кризис жанра. Сегодня ситуация обострилась: чиновники теряют власть, в стране растет напряжение, МВФ денег не дает, а кредиты возвращать надо, победоносная война не получается, но электорат нужно держать в руках. Всех, кого можно было посадить, посадили. Что остается? Своих же не будешь сажать или наказывать?» — поясняет Колесниченко.

Поэтому, говорит политик, украинские власти идут по старому кейсу: опять решили сделать «последнее китайское предупреждение» тем, до кого они дотянуться не могут. Он обратил внимание на то, что даже Интерпол два года назад снял с международного розыска украинских чиновников, включая и его самого. Причина проста: истцам нечего было предоставить в международных судах, кроме политических заявлений.

«Это кризис жанра и он становится опасным. Власть теряет управление и может потянуть с собой в пропасть всю Украину и украинский народ. Соседям, которые живут на границе с Украиной, нужно быть внимательнее. Потому что там от безысходности за любую соломинку ухватятся, чтобы отвлечь внимание от своей неспособности управлять собственной страной. Поэтому вопрос войны — для отвлечения общественного внимания и мобилизации электората. Это единственный способ спастись и спасти себя у власти», — подчеркивает Вадим Колесниченко.

Сами же санкции, считает он, бессмысленны, особенно против него: у экс-депутата на Украине нет ни собственности, ни счетов.

«У меня там только два дела по государственной измене. Это просто смешно! Это политическая импотенция тех, кто считает себя хозяевами Украины», — заключит политик.

Ранее в большом интервью для ФАН Вадим Колесниченко рассказал, как на Украине научили ненавидеть Россию и кто стоял за событиями на Майдане в 2014 году.