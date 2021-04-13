Новые виды плодовых деревьев вывели в Крыму специально для юга России

За семь лет в составе России Никитский ботанический сад сумел вывести целый ряд новых плодовых культур, которые не только превосходят западные аналоги, но и являются экологически чистыми и безопасными. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе организации.

На сегодняшний день Никитский ботанический сад (НБС) — крупнейшее в России хранилище самых разных видов и сортов южных плодовых культур. Общее число персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши, айвы, хурмы, инжира, граната, маслины, зизифуса и ряда других культур превышает 11 тысяч видов. Все они сохранены в первозданном виде — без применения красителей и консервантов.

«Основными культурами, с которыми работают наши ученые, являются персик, нектарин, абрикос, слива, алыча, хурма, маслина, зизифус, орех грецкий, миндаль, фейхоа, гранат, инжир», — рассказал директор НБС-ННЦ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

Однако в НБС занимаются не только сохранением уже имеющихся видов, но и селекцией новых. Одними из последних достижений молодых ученых лаборатории НБС стали новые сорта плодовых растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений.

Например, новый сорт абрикоса «Магистр» превосходит зарубежные аналоги по урожайности и морозостойкости в условиях Крыма и юга России. По словам заведующего лабораторией НБС Сергея Цюпки, новые сорта плодовых деревьев уже в ближайшие пять лет заменят старые в промышленных посадках Крыма и юга России.

Ранее ФАН сообщал, что у Крыма появилась реальная надежда на сохранение объема воды в водохранилищах.