Ж\д ветку в Крыму могут проложить через тоннели для сохранения древнего монастыря



В Инкермане недалеко от Севастополя в ближайшие несколько лет должны построить новую железнодорожную ветку. Ее в январе 2020 года поручил построить президент РФ Владимир Путин. Планировалось, что железнодорожная ветка, на которую выделили почти 4 миллиарда рублей, пройдет через Инкерманские каменоломни. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

Основной сложностью при реализации данного проекта является сохранение памятника культурного наследия — Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря. Для этого разрабатывается план строительства железнодорожного обхода данного объекта.

Среди прочих вариантов рассматривается также возможность строительства двух новых тоннелей — 50 и 30 метров длиной. Они пройдут ниже подошвы Загайтанской скалы — на безопасной для объектов археологического наследия глубине. При таком раскладе новая трасса обогнет пещерный комплекс и в итоге примкнет к ныне существующей дорожной линии, которая проходит у реки Черная.

Геологи отмечают, что такой вариант развития является одним из наиболее продвинутых и современных решений.

«Эти практики часто реализуются. А как иначе, ведь гораздо раньше строились тоннели и под Севастополем, там и сегодня идут электрички. Все техники будут изучены. Это настолько привычно в практике строительства, что в этом нет ничего необычного. Под Ламаншем прошли, и в Инкермане пройдут», — заверил корреспондента ФАН президент Крымской Академии наук, профессор Виктор Тарасенко.

Также он обратил внимание на то, что на данном участке местности нужно непременно учесть особенности карстовых пород. Но с применением современных технологий строительства и при проведении должной предварительной работы опасения можно исключить.

При этом в пресс-службе Крымской железной дороги ФАН сообщили, что на сегодняшний день утвержденного проекта строительства нет.

«В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы с целью выбора подходящих вариантов прохождения железнодорожных путей, проводятся дополнительные археологические изыскания и согласования с причастными органами исполнительной власти. После проведения указанных работ, что может занять до 6 месяцев, выбранные варианты будут предложены правительству Севастополя и жителям города», — сообщили на предприятии.

Также там отметили, что абсолютно любой вариант прохождения трассы полностью исключает возможное негативное воздействие на уникальные культурные и природные памятники.

Отметим, что параллельно созданию ж/д ветки в Инкермане ведется работа по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь, которая соединит новый терминал с инфраструктурой КЖД. На эти работы будет потрачено семь миллиардов рублей. Планируется, что это будет 12-километровый участок, с помощью которого удастся обеспечить быструю доставку туристов в Евпаторию и Севастополь.