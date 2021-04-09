Двое неизвестных в масках ворвались с оружием и ограбили отделение почты в Крыму

Симферополь, 9 апреля. Сегодня утром в селе Перевальное Симферопольского района произошло вооруженное ограбление местного почтового отделения. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

По словам местных жителей, приблизительно в 9:50 утра двое нападавших в масках совершили вооруженных налет на местное отделение почты в селе Перевальное. Один из нападавших совершил выстрел в потолок, после чего грабители похитили денежные средства и скрылись. Никто из сотрудников почты при нападении не пострадал. На данный момент на месте работает следственная группа.

В пресс-службе МВД РК корреспонденту ФАН подтвердили, что в полицию Симферопольского района поступило сообщение о совершенном разбойном нападении в отделении связи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что арестованным в Крыму террористам готовятся вынести приговор.