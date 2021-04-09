Ребенок-инвалид получил травму позвоночника в севастопольской школе

Севастополь, 9 апреля. 14-летний мальчик, ученик Общеобразовательной школы-интерната №1 в Севастополе, получил перелом позвоночника. Как это произошло, пока неизвестно.

Так, в местной группе в соцсети, посвященной севастопольским мамам, появилось сообщение, что когда родительница пришла в школу забирать сына, то обнаружила его в плохом состоянии. Но рассказать о своем самочувствии мальчик не мог, так как у него инвалидность.

При этом пояснить, что случилось, не смогли и сотрудники интерната. Когда ребенка госпитализировали в больницу и провели необходимые анализы, выяснилось, что у него перелом четырех позвонков. Сейчас мама с ребенком находятся в медицинском учреждении. Мальчик проходит лечение.

Данную информацию взял на контроль следственный комитет по Крыму. Специалисты всесторонне изучат факт получения ребенком травм и дадут оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.