Избивших студентку в Крыму девушек начали травить в соцсетях

Ситуация с избиением студентки тремя девушками всколыхнуло соцсети в Крыму утром, 9 апреля. Как выяснил ФАН, инцидент произошел два дня назад — студентки бахчисарайского колледжа по очереди избивали учащуюся с ними девушку. Некоторые ученики говорят, что конфликт произошел на почве взаимной неприязни, а также на почве юношеской ревности — девочки «не поделили» юношей. В МВД говорят, что конфликт возник из-за опубликованных оскорблений в Сети.

Родители избитой в Бахчисарае девочки уже написали заявление в полицию. В настоящий момент проводится проверка правоохранительными органами, также сегодня в прокуратуре состоится большое совещание по данному вопросу. Уже установлены те, кто совершил эти издевательства. По предварительным данным, девочка не получила тяжелых травм.

Сейчас девушки, совершившие этот проступок, и их родители публикуют в соцсетях извинения. Как считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, это правильный шаг с их стороны, так как каждый должен признавать свою вину. Однако в соцсетях большинство так не считают: в местных группах начали травить девушек, публиковать фото зачинщиц, их страницы в социальных сетях, писать им упреки и оскорбления.

Отметим, что с пострадавшей девочкой будет работать психолог, потому как подобные травмы не могут пройти бесследно для человека, а тем более для неокрепшего подростка.

Кстати, директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна Галина Пехарь считает, что ничего экстраординарного не произошло, назвав инцидент рядовой ситуацией.

Правоохранители уже установили, что все девочки из благополучных семей, которые до этого случая не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Несовершеннолетние правонарушительницы привлечены к административной ответственности в соответствии со ст.6.1.1 КоАП РФ (побои) и поставлены на профилактический учет.

Ранее ФАН сообщал, что в СК уже работают над этим вопросом, выясняя все обстоятельства произошедшего.