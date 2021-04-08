Болевая точка Крыма: проблема с парковками в курортных городах все еще не устранена

Власти Крыма в преддверии курортного сезона пытаются решить вопрос с парковками в курортных городах. Уже сейчас, в апреле, из-за припаркованных на улицах авто у водителей возникают трудности с проездом по Ялте и, хоть с января 2021 года муниципальные парковки в городе-курорте стали бесплатными, проблема остается актуальной. Местные жители уже предвещают огромные заторы в городе с началом лета, рассказывает корреспондент ФАН.

Глава администрации города Ялта Янина Павленко рассказала о дополнительном финансировании, выделенном на решение этого вопроса.

«На внедрение автоматизированной системы управления парковочным пространством (о необходимости вывести бизнес из тени писала неоднократно) выделено 56 млн рублей», — сообщила Павленко.

Кроме того, в скором времени в рамках проекта «Умный город» в Ялте появятся автоматизированные платные парковки.

«Схема предполагает создание 36 платных парковок на 565 парковочных мест, которые будут оборудованы в местах, традиционно используемых автомобилистами Ялты и гостями города. Обслуживаться парковки будут автоматической системой управления, которая предполагает установку паркоматов, наличную или безналичную системы оплаты», — ранее сказал начальник Департамента экономического развития города Эдуард Онацкий.

Список их адресов уже можно найти в интернете, однако платными они станут лишь после процедуры автоматизации — пока ялтинцы и гости могут парковаться бесплатно.

Хотя и не везде это работает — на прошедших выходных корреспондент ФАН лично наблюдал, как некие люди брали с людей плату за парковку там, где она должна быть бесплатной — на ул. Батурина по дороге к Ливадийскому дворцу, выдавая водителям чеки, нарисованные от руки. Тем временем появление платных парковок одобряют не все.

«Ждите, скоро опять все будут платить за то, что должно по праву быть бесплатным», — пишет Александр Власов. «Бесплатные парковки теперь во дворах, все будут парковать во дворах. Скорая, пожарная [машины] не проедут. Очень продумано», — комментирует Виталий Кульчицкий.

Есть и те, кто предложил альтернативный вариант решения проблемы.

«Ялта—такой город, где выделение территорий под парковки является весьма затруднительным делом. Нужно занимать крыши всяких ТЦ или строить подземные», — предлагает Вадим Катков.

Кстати, идею подземной парковки ранее озвучивала Янина Павленко, они предлагала сделать ее на площади Советской.

Пока же, как ранее сообщал ФАН, в курортных городах проблема парковки решается только за счет организации дорожного движения.