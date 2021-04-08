В Крыму отчитались, как начали готовиться к новому курортному сезону

Симферополь, 8 апреля. В Крыму началась активная подготовка к курортному сезону. Водолазы уже обследуют и проводят очистку дна моря на официальных пляжах, где будет разрешено купаться, а в муниципалитетах проведены конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей.

Так, допустим, очистка морского дна не проходит без «приключений». На одном из частных пляжей Алушты с морского дна было поднято несколько небольших фрагментов металлических конструкций.

«Ежегодно перед началом курортного сезона на пляжах всех форм собственности должно быть проведено обследование дна на наличие опасных предметов с обязательным оформлением акта водолазного обследования», — говорят в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Кстати, зимой в море у берегов Феодосии вообще нашли авиационную бомбу. Тогда сотрудники специального морского отряда МЧС обнаружили ее на расстоянии 500 метров от берега и на глубине 12 метров.

В то же время в Министерстве курортов и туризма рассказывают, что в этом сезоне в Крыму будут функционировать 460 пляжей. Увеличится количество пляжей в Евпатории, Ялте и Феодосии.

Как заверяет глава Крыма Сергей Аксенов, контроль за работой пляжей и точек эксплуатации водного транспорта будет усилен. Также он обещает взяться за выведение из тени работы граждан, которые занимаются сдачей жилья туристам.

Именно об этом недавно рассказывал ФАН глава Минкурортов: порядка 7000 средств размещения на полуострове работают нелегально. Причем у каждой такой гостиницы около 20 номеров, и получается, что сегодня в доступе 140 тысяч номеров разного уровня комфорта, которые не приносят никаких налогов в бюджет Крыма.

Отметим, уже к началу туристического сезона вблизи Севастополя откроется новая реконструированная набережная.