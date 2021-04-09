Власти Севастополя приняли важное решение по комплексному развитию Инкермана

Инкерман, 9 апреля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач на днях провели встречу с жителями Инкермана и проверили ход строительства нового футбольного поля.

Совсем недавно жители города были взволнованы новостью о том, что через данный объект, который возводится в рамках федеральной целевой программы, может пройти железная дорога. Михаил Развожаев оперативно отреагировал на сигнал и приехал в Инкерман, чтобы поговорить с людьми и успокоить их.

«Без Севастополя, без понятной позиции и без объяснений на публичных слушаниях на всех этапах такой проект реализован быть не может. Никто никуда не спешит, никаких быстрых и срочных решений быть не может. Если делать — делать хорошо, добротно, на века. И чтобы это действительно принесло пользу», — подчеркнул Развожаев.

Благодаря включению в процесс губернатора предложенный ранее проект ж/д ветки уже отклонен, поэтому футбольное будет достроено, чтобы на нем могли играть дети и взрослые. То есть жителям Инкермана беспокоиться не о чем — стадион сдадут к 1 сентября, а железная дорога пройдет в обход спортивного объекта.

«Строительство стадиона продолжится. Железнодорожная ветка пройдет в обход стадиона, будет разработан вариант, который не затронет объекты культурного наследия. Мы продолжим строительство стадиона», — сказала Татьяна Лобач.

Известно, что это будет современный спортивный объект с искусственным всесезонным покрытием, трибунами на 100 зрителей, душевыми и комнатами для переодевания. Помимо футбольного стадиона, в Инкермане строится большой современный бассейн, идет подготовка к проектированию тренировочной базы для гребцов.

После проверки строящегося стадиона Михаил Развожаев, Татьяна Лобач и глава Инкермана Родион Демченко провели открытую встречу с жителями муниципального образования. Между гражданами и властью был открытый, честный разговор, люди, не стесняясь, рассказывали о своих проблемах: ходе газификации, особенно на улицах Умрихина и Толбухина, отсутствии пункта полиции, безопасности на дорогах, транспортной доступности и прочем.

«Пешеходные переходы, водоснабжение, снос аварийных домов, переселение, оплата коммунальных услуг — вопросов очень много. Есть вопросы районного значения, которые можно решить уже сейчас, а есть вопросы, которые нужно решать совместно с правительством Севастополя», — заявила Татьяна Лобач.

Что касается появления пункта полиции в городе, о чем просили жители Инкермана, то вопрос уже решен, заверяет глава Севастополя.

«Федеральные деньги полиция уже выделила, сейчас город передает здание. МВД делает там ремонт. Уже принято решение о создании подразделения. Будут люди, штат и так далее», — констатировал Михаил Развожаев.

Губернатор и вице-спикер Заксобрания взяли вопросы комплексного развития Инкермана, где находится знаменитый завод марочных вин, на личный контроль.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что власти Севастополя начнут сотрудничество с Министерством туризма Сирии.