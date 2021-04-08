«В Крыму будет открыт исламский вуз»: мусульмане РФ впервые собрались в Севастополе

В Севастополе состоялась Международная научно-практическая конференция «Духовные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном служении», на которой собрались более 200 участников из разных регионов России. Иностранные представители религиозного духовенства, муфтии Азербайджана, Эстонии и Белоруссии приняли участие в мероприятии онлайн из-за ограничений перелетов.

«Для нас это мероприятие сегодня — это большой праздник, впервые за год я вижу своего брата перед собой, могу обнять его, поздороваться и поговорить. Коронавирус и ограничения во время пандемии стали для нас большим испытанием, но благодаря Аллаху мы справились», — рассказал ФАН муфтий Аскарбий Карданов.

Представители духовенства признали, что так, как они работали до пандемии, сейчас работать уже не получится. Необходимо заново выстраивать взаимоотношения с паствой и государственными структурами, пересматривать организацию многих процессов предоставления помощи нуждающимся и даже обучение каждого мусульманина.

«В период самоизоляции наша молодежь глубоко погрузилась в онлайн, мы обнаружили что сейчас работают так называемые боты, которые аккумулируют знания о нашей вере, объемы их памяти куда шире, чем у наших ученых. Тем не менее, интернет не должен обучать нашу молодежь и задавать вектор этого обучения. Это все наши новые реалии, с которыми нам еще предстоит разбираться», — рассказал ФАН муфтий Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов.

На мероприятии присутствовал также и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что благодаря взаимодействию духовенства и власти, Крыму удалось пройти сложный этап пандемии коронавируса.

«Многие достойные люди ушли из жизни раньше времени, это самая большая потеря поэтому в нынешних условиях нужны тактики, подходы, методики для того, чтобы избежать заражения и не подвергать риску близких родных», — сказал Сергей Аксенов.

Коллегу поддержал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он подчеркнул, что пандемия еще не завершилась и непонятно, что будет дальше. Поэтому еще не время расслабляться, а, напротив, необходимо сплотиться и обсудить дальнейшие шаги, которые позволят сохранить жизни людей.

«Сейчас идет прививочная кампания, здесь духовное управление оказывает большое влияние на работу, потому что очень важно убеждать людей ставить прививки, потому что это общая коллективная безопасность», – рассказал Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что лидерам религиозных институтов следует и далее просвещать людей, рассказывая им о безопасности вакцинации и необходимости заботиться о здоровье — своем и окружающих.

В свою очередь муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который также стал почетным гостем конференции, сообщил о том, что в Бахчисарае планируется открытие исламского вуза. Планируется возродить комплекс Зынджырлы медресе — один из известнейших памятников культуры крымских татар.

«Университет более 500 лет назад был основан и был одним из самых больших исламских вузов в Восточной Европе и внес вклад в развитие традиционного ислама. Это медресе, которое было построено еще ханом Менгли Гераем, сегодня передано Духовному управлению мусульман Крыма. Мы ведем активную работу над тем, чтобы открыть его и запустить там исламское учебное заведение в формате вуза — университета или института», — заявил муфтий Крыма.

Эмирали Аблаев сообщил журналистам, что уже начата реставрация здания.

Ранее ФАН рассказывал, что еврейская община Симферополя готова создать на месте братской могилы «Ров» мемориал.