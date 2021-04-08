Эксперт рассказал, как Крым избавляется от оставшейся разрухи после Украины

Иностранные инвестиции в Республику Крым за последние пять лет составили 71 млн долларов. Это не много, однако сегодня на полуострове уже работают представители 63 стран, а общий процент инвестиций постоянно растет. Об этом заявила вице-премьер, министр финансов РК Ирина Кивико.

Она отметила, что количество учрежденных иностранцами предприятий в Крыму увеличилось с 1 января 2016 года на 37%. Всего же на территории республики зарегистрировано более трех тысяч субъектов хозяйственной деятельности с иностранными инвестициями, что составляет около 10% от юридических лиц.

При этом, по словам Кивико, в Крыму очень много учредителей из Белоруссии, Украины, Германии, Кипра, Армении, Турции, Казахстана и Великобритании. В комментарии ФАН экономист Александр Кубченко рассказал, почему республика пока не может похвастаться серьезными иностранными инвестициями.

«Все дело в западных санкциях. Они не позволяют другим странам и крупным бизнесменам, которые вышли уже на международный уровень, инвестировать в экономику Крыма, ведь тогда у них могут начаться проблемы, причем самого разного характера. Хотя, как мы знаем, торговать с полуостровом не отказываются ни США, ни Украина, несмотря на то, что они занимают самую жесткую антироссийскую политику, не говоря уже о самом Крыме», — отметил эксперт.

Кубченко уверен, что объем иностранных инвестиций в экономику полуострова будет постепенно расти, потому что данный регион очень перспективный в плане капиталовложений и развития бизнеса.

«После развала Советского Союза и нахождения Крыма в составе Украины Киев ничего не вкладывал в развитие республики. Это привело к тому, что все находилось в полуразрушенном либо полностью разрушенном состоянии. В 2014 году Россия начала вкладывать огромные деньги в развитие, инфраструктуру Крыма, но все находилось в настолько удручающем состоянии, что программу ФЦП социально-экономического развития уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 2025 года. При этом общая сумма финансирования госпрограммы уже составляет порядка 1,4 трлн рублей, представляете? Все понимают, что вечно РФ не будет вкладывать такие огромные деньги в Крым, правительство это делает лишь для того, чтобы дать хороший толчок для развития региона, создавая там все необходимые условия. По сути, Крыму дан полный карт-бланш для избавления от украинской разрухи. Инвесторы это видят, но пока все равно боятся заходить на крымский рынок, однако все это временно», — подчеркнул Александр Кубченко.

Экономист напомнил, что власти Республики Крым уже разрабатывают специальные меры, которые могли бы обезопасить инвесторов от западного влияния. Для этого на полуострове намерены создать особые административные районы (ОАР), чтобы вся информация об инвесторах была полностью конфиденциальна.

По его словам, таким образом в Крым сможет зайти любой инвестор, даже иностранный, без риска попасть под западные ограничения. Также Кубченко добавил, что на всей территории полуострова действует свободная таможенная и экономическая зоны, что вместе с ОАР обязательно даст огромный прирост денег в экономику республики..

Ранее ФАН сообщал, что эксперт назвал факторы, которые мешают экономическому развитию Крыма.