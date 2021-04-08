ФАН публикует видео падения дерева на женщину с коляской в Керчи

Керчь, 8 апреля. Из-за непогоды большое сухое дерево рухнуло на площадку, где находились родители с детьми и отдыхала молодежь.

Как стало известно ФАН, дерево повалило ветром: увидев падающее дерево, один человек успел быстро встать с лавочки, а вот ветки дерева рухнули частично на женщину, которая в это время прогуливалась с ребенком в коляске.

Данным происшествием заинтересовался Следственный комитет. Крымские специалисты начали проверку этого инцидента. Сама женщина говорит, что во время прогулки услышала хруст и чудом успела накрыть собой малыша. Мама и ребенок не пострадали, но вот коляска была сломана.

СК проверит, есть ли в данном происшествии вина должностных лиц, которые отвечают за обслуживание и поддержание порядка на территории.

Ранее ФАН сообщал, что в Судаке произошло лобовое ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали несколько человек.