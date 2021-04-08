Эксперт пояснил, почему Аксенов возглавит списки кандидатов в Госдуму от ЕР в Крыму

Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов в ходе пресс-конференции заявил, что списки кандидатов на выборах депутатов Государственной думы возглавит глава республики Сергей Аксенов.

«Безусловно, это все определит голосование. Но я не открою большой секрет, что Аксенов Сергей Валерьевич будет предложен в качестве кандидата на первое место», — сказал Константинов.

Крымский политолог Александр Форманчук в эксклюзивно интервью корреспонденту ФАН рассказал, почему именно Сергей Аксенов должен возглавить списки кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России».

«Аксенов идет первым номером для мобилизации избирателей. Потому что у него рейтинг до сих пор ниже 60% не падает. И в этом смысле доверие к Аксенову транслируется на настроения многих избирателей. Поэтому он должен возглавить список как лидер общественного мнения, как человек, которому доверяют крымчане. А работать Аксенов будет и дальше в качестве главы республики», — пояснил Форманчук.

Также он добавил, что выборы в этом году ожидаются непростые. И хоть «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции, но в виду отсутствия в нашей стране свободной и независимой от иностранного влияния оппозиции, провокации с этой стороны могут быть очень жесткими.

Ранее ФАН сообщал, что по словам Сергея Аксенова Следственный Комитет России занялся вопросом разукомплектования нескольких десятков автобусов в крымской столице.