ФАН выяснил, почему нельзя просто взять и начать собирать воду из рек с Ай-Петри

Сейчас в Крыму идет активное таяние рек, и большая часть воды, как пожаловались местные жители корреспонденту ФАН, просто утекает в море. В Ялте пояснили, почему не собирают воду, которой запросто можно было бы питать город (на видео ниже — река Водопадная, по которой стекает вода с водопада Учан-Су, берущего начало в горах Ай-Петри).

Чтобы подать воду в кран, она должна сначала зайти на фильтровальную станцию, затем пройти через смесители со специальными реагентами, шпоры и фильтры с песчаной загрузкой. Потом она поступает в резервуары, чтобы дохлорироваться. После этого вода идет в другие резервуары, которые находятся по разным высотам, где она еще раз хлорируется. По завершении всех этих процессов вода расходится по сети.

Об этом заявил врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев во время аппаратного совещания в администрации города Ялты, отвечая на вопрос, почему не собирается в вода из рек, из-за чего она просто утекает в море.

«Чтобы собрать эту воду, нужны водохранилища или резервуары. Вы знаете, что в Крыму сейсмика, то есть абы где их не поставишь. Забрать воду, чтобы она просто находилась в емкости, и потом через три дня начал расти баканализ. В лаборатории круглые сутки делают более 600 определений анализов: бактериологический, химический, органолептический, физические свойства», — сказал он.

«Во-первых, эту воду нужно забрать, аккумулировать, перекачать на фильтровальную станцию, которая находится на отметке 340 метров, прогнать через очистные сооружения. И только потом подать потребителю. Это сколько нужно миллиардов, и сколько нужно поломать голову, чтобы найти где-то площадки?» — сказал Григорьев.

Также он добавил, что после восстановления нормального количества осадков эти сооружения некуда будет девать. По его словам, на данный момент в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые питают Большую Ялту, накоплено менее 10 млн кубометров воды, хотя только за прошлую неделю источник пополнился на 800 тыс. кубов.

При этом в крымских горах еще есть определенный объем воды в виде снега, что даст дополнительное наполнение источников, но сколько именно — никто не знает. Сейчас действуют графики подачи воды, за счет чего в сутки потребляется 45 тыс. кубометров воды, когда вода идет круглосуточно — 75 тыс.

Однако летом, когда из-за туристов увеличивается численность населения, уровень потребления воды увеличивается в несколько раз — до 100–150 тыс. кубометров ежесуточно. В таком случае имеющегося водного ресурса может не хватить даже до конца лета.

Сейчас воду в регионе подают в некоторые дни круглосуточно за счет наполненности местных источников, которые буквально бурлят во время таяния снегов и дождей. Однако когда прекратятся осадки, то подача воды будет, скорее всего, осуществляться по графику. Сейчас все надеются, что ситуацию смогут стабилизировать весенние осадки, которые в регионе обычно достаточно обильные.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что эксперт назвал факторы, которые мешают экономическому развитию Крыма.