Аксенов: «Инцидентом с разобранными на запчасти новыми автобусами в Крыму занялся СК»

Симферополь, 7 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов и новоназначенный мэр Симферополя Валентин Демидов обсудили транспортную проблему крымской столицы в рамках первой рабочей встречи. Перед администрацией города сейчас стоит множество вопросов, среди которых важнейший — ситуация с общественным транспортом.

Хотя за последние два года и было закуплено 152 автобуса, а вскоре еще 27 единиц получат ГУП РК «Крымтроллейбус», вопрос корректной работы транспорта до сих пор не решен.

Кроме того, во время разговора был поднят острый вопрос об автобусах, которые закупили, но они не использовались, а позже выяснилось, что их кто-то разобрал и растащил.

«При этом администрация имеет ресурс в виде МУП «Горавтотранс», где 50 автобусов практически стояли под стенкой без дела, из-за чего сейчас Следственный комитет возбудил уголовные дела. Ситуацию необходимо в корне изменить, пересмотреть подход к методикам управления и контроля», — подчеркнул глава Республики Крым.

Демидов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что задача изменения качества транспортного обслуживания является принципиальной.

Ранее ФАН рассказывал о системных нарушениях в транспортной сфере Крыма, среди которых преобладал длительный простой новых автобусов и их нерациональное использование.