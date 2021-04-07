Климатические особенности Крыма продлевают населению жизнь и делают его здоровее

У Крыма много рекреационных особенностей, которые помогают в профилактике заболеваний. Климат полуострова обсудили специалисты Владимир Мерещаков и Юрий Бобрик в рамках конференции пресс-центра МИА «Россия сегодня», приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Главные изюминки полуострова — море, зеленые леса, чистый воздух и теплый климат, позволяющий проводить не только санаторно-курортное лечение, но и круглогодичное оздоровление населения.

«К примеру, если взять южный берег Крыма: это лучший курорт для реабилитации людей с заболеваниями респираторной системы, в том числе с туберкулезом. Нигде в Российской Федерации таких курортов больше нет», — сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Бобрик.

За последние семь лет в Крым переселились тысячи россиян, страдающих хроническими и приобретенными заболеваниями респираторной и опорно-двигательной систем.

«Эти заболевания здесь давно умеют лечить хорошо, и люди чувствуют себя здесь гораздо лучше, соответственно, дольше живут», — добавил главный врач ГБУЗ Республики Крым «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мерещаков.

Тем не менее из-за высокой активности солнца полуостров занимает одну из ведущих позиций по заболеваемости раком кожи. Кроме того, крымчане часто страдают из-за болезней эндокринных систем и энцефалитного клеща.

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