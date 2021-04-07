Лечиться едут из других регионов: здравоохранение Крыма стало качественнее при России

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения сегодня отмечается 71-й Всемирный день здоровья. В этом году праздник проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». Основная цель этого мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения. Подробнее — в материале ФАН.

За последнее десятилетие уровень качества медицинских услуг в России вырос в несколько раз, что является неоспоримым фактом. Правительство вкладывает огромные деньги в здравоохранение, благодаря чему появляются новые больницы, научные кластеры, специальные программы и многое другое.

Положительные изменения в здравоохранении отлично видны на примере Республики Крым, где уже много лет действует Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития, куда включены все сферы, в том числе медицинская. Благодаря этому была построена больница с передовым оборудованием им. Семашко в Симферополе и многое другое.

В комментарии ФАН ведущий специалист, завкафедрой общей хирургии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Вячеслав Михайличенко рассказал, что изменилось в университете за последнее время.

«Мы получили новое оборудование международных лидеров по ФЦП развития Крымского федерального университета. Это позволило нам делать большое количество операций, которые без этого оборудования выполнить просто не представляется возможным. Кроме того, мы открыли медиакласс для студентов и теперь учащиеся могут наблюдать за операциями, причем не находясь в самой операционной. Еще один немаловажный факт: к нам приезжают на операции не только из городов Республики Крым, но и с материковой части России: Калмыкии, Казани. То есть люди берут направления и приезжают сюда на лечение, а мы, в свою очередь, оказываем им помощь по системе обязательного медицинского страхования», — отметил собеседник издания.

Он отметил, что этот немаловажный факт говорит об улучшении качества здравоохранения на полуострове, поскольку пациенты едут в Крым даже из других регионов РФ. При этом Михайличенко добавил, что сейчас в КФУ на медиков учится достаточно много студентов, в том числе ребята из Индии. Все они участвуют в операциях в университетской клинике, чтобы обучаться на практике, а не просто стоять в десяти метрах от операционного стола.

Также медик отметил, что сейчас ситуация с финансированием здравоохранения значительно улучшилась, однако его все равно не хватает.

«Хотелось бы более новое оборудование, но хорошему предела нет. В целом сейчас вполне всего достаточно, чтобы оказывать высококачественную помощь. При этом, скажу честно, очень много пациентов отправляется на материк, что недопустимо. Сейчас есть все условия, чтобы оказывать эту качественную помощь здесь, на месте. То есть все это дело нужно зацикливать на нас, потому что тут хорошая хирургическая, урологическая, онкологическая помощь», — подчеркнул Вячеслав Михайличенко.

Вместе с тем собеседник заявил, что, к сожалению, врачей в Крыму стало меньше, что в определенной степени связано с коронавирусом: отток есть, но не меньший и не больший, чем в любом другом регионе России.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму назвали самые полезные фрукты полуострова.