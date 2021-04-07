Стало известно, кого из политиков Украины собираются судить в Крыму за водную блокаду

В Крыму почти завершили собирать все материалы дела, необходимые для подачи в Арбитражный суд против Украины из-за водной блокады полуострова. Об этом заявил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов во время совещания с коллегами, передает ФАН.

Он отметил, что к перекрытию Северо-Крымского канала, а также к организации энергетической, продовольственной и транспортной блокад республики причастны пять человек: Петр Порошенко, Ленур Ислямов, Рефат Чубаров, Андрей Сенченко и Мустафа Джемилев.

Против них будет возбуждено уголовное дело, поскольку в 2014–2015 годах они, по сути, совершили террористический акт, публично призывали к осуществлению террористической деятельности, оправдывали терроризм. Также их действия подпадают под статью, которая имеет отношение к международным преступлениям, — экоцид.

«За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины. Поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать», — подчеркнул Трофимов.

Также он добавил, что предварительная сумма ущерба от водной блокады полуострова сейчас оценивается почти в 1,5 трлн рублей. Все это будет подтверждено необходимыми документами, после чего дело направится в правоохранительные органы для привлечения к ответственности вышеупомянутых лиц, в том числе к международно-правовой, поскольку своими действиями они нарушили ряд международных договоров.

«Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», — сказал Сергей Трофимов.

По его словам, власти республики работают над тем, чтобы все виновные в совершении преступлений в отношении жителей Крыма были справедливо наказаны.

Ранее эксперт в разговоре с ФАН назвал факторы, которые мешают экономическому развитию Крыма.