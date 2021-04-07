Средняя продолжительность жизни россиян может увеличиться до 75 лет уже к 2024 году

Перспективу увеличения средней продолжительности жизни до 75 лет обсудили крымские медики Владимир Мерещаков и Юрий Бобрик в рамках пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Средняя продолжительность жизни — это интегративный показатель, говорящий о том, насколько сама по себе хороша система социального обеспечения и медицины в стране, однако не все зависит от здравоохранения, отмечают участники пресс-конференции.

«Чтобы сохранить свое здоровье, конечно, каждый человек должен приложить усилия самостоятельно. Только на 10% зависит уровень здоровья человека от медицины. Все остальное зависит на 50% от образа жизни. Чтобы человек сам проникся желанием быть здоровым, мы ему предлагаем выполнять простые мероприятия для того, чтобы он сохранил свое здоровье», — сообщил главный врач ГБУЗ Республики Крым «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мерещаков.

Для сохранения и укрепления своего здоровья главврач рекомендует выполнять такие простые мероприятия, как рациональное использование режима труда и отдыха, полноценный сон, отказ от вредных привычек, также нужно заниматься спортом и правильно питаться — ограничить сахар и соль, употреблять больше овощей и фруктов.

Однако не стоит пренебрегать посещением профилактических осмотров и прохождением диспансеризации.

«Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние физического, психического и социального благополучия», — напоминает доктор медицинских наук, профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Как отмечают специалисты, увеличение продолжительности жизни до 75 лет возможно к 2024 году. Несмотря на простоту рекомендаций по здоровому образу жизни, придерживаются их не все, но здоровье, как ранее отмечал ФАН, — самое важное, что у нас есть.