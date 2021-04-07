В Судаке две легковушки столкнулись лоб в лоб

Судак, 7 апреля. Вечером 6 апреля на трассе Судак ― Солнечная Долина столкнулось два легковых автомобиля ― Volkswagen и ВАЗ. На место происшествия выехали скорая, МЧС, ГИБДД и спасатели «Крым-СПАС».

Как рассказали в МЧС Крыма, пострадавшего из отечественного автомобиля пришлось доставать с помощью спинального щита. После этого, чтобы разбитые авто не загорелись, специалисты приняли противопожарные меры.

Все пострадавшие в аварии были госпитализированы в местную городскую больницу, погибших нет.

Ранее ФАН рассказывал, что СК завершил расследование по факту гибели девяти человек в ДТП в Крыму на федеральной трассе «Таврида».