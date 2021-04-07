Инвестиции на молодежные проекты в Крыму будут искать на платформе «Таврида.Старт»

Собственную краудфандинговую платформу «Таврида.Старт» запустят в арт-кластере «Таврида». Собрать деньги на проект смогут представители креативных индустрий и собственники бизнеса, молодые деятели классических и современных видов искусства, студенты, представители волонтерских движений, НКО и другие желающие. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Как сообщили редакции в пресс-службе арт-кластера, «Таврида.Старт» станет площадкой, которая поможет молодым деятелям культуры и искусств в поиске финансирования и инвестиций для реализации перспективных творческих проектов.

«Мы на своих ресурсах разместим такую возможность собирать пожертвования и денежную помощь для тех проектов, с которыми мы будем сотрудничать», — пояснили ФАН в пресс-службе арт-кластера.

Там уверены, краудфандинг сегодня — это один из самых популярных инструментов экономической поддержки различных идей и проектов. Именно так можно собрать деньги на клип, найти единомышленников и финансирование на открытие онлайн-школы искусств, привлечь инвесторов для создания арт-пространства в регионе.

«Благодаря платформе «Таврида.Старт» у молодых творцов будет возможность осуществить самые смелые творческие замыслы в различных сферах креативных индустрий. На платформе «Таврида.Старт» не будет ограничений. Все, что нужно, — интересная идея и ее презентация на сайте», — добавили в пресс-службе.

Также «Таврида.Старт» станет площадкой, на которой творцы смогут получить юридическую помощь по финансовым вопросам, и где в удобном формате будет выстраиваться коммуникация между автором идеи и частными инвесторами. Запустить платформу планируется в 2022 году, а пока она будет работать в тестовом режиме.



Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Она включает в себя образовательные антишколы молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль «Таврида.АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году.