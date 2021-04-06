В Керчи фура насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу

В Керчи фура насмерть сбила мужчину. Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым, инцидент произошел сегодня в 11:15 в городе Керчи на улице Маршала Еременко.

«Водитель, управляя грузовым автомобилем SCANIA с полуприцепом, двигаясь со стороны улицы Мирошников в сторону улицы Гайдара, допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, скончался на месте происшествия. Проводится проверка, обстоятельства выясняются», — рассказали в ведомстве.

Мнение общественности по факту очередного ДТП разделилось: кто-то считает, что пешеход был неправ, а кто-то — что виноват водитель.

«Перед переходом и светофором скорость нужно снижать. Тогда можно остановиться в случае необходимости. Но фуры прут как танки», — пишет Елена Лебедева. «Человеческий фактор: хотел выиграть время, а потерял жизнь свою и человека подвел под срок. Жалко людей, зря гибнут», — комментирует Халил Гаптракипов.

Но большинство комментаторов в соцсетях делятся печальным опытом на этом участке дороги, что говорит о существующей проблеме.

«Шесть лет назад мне на этом участке дороги бабушка выбежала под колеса, хорошо, что успела вывернуть руль, но въехала в соседнюю машину», — рассказывает Ирина Круглова. «Там надо ехать очень аккуратно, особенно летом, когда пробка, из-за машины могут выбежать в любой момент, сам чуть не сбил тетю возле того места, чудом успел остановиться», — соглашается с ней Андрей Горбунов.

Некоторые выносят свои предложения по решению вопроса.

«Такие проблемы нужно решать более радикально, как вариант — остановку перенести и ограждение установить», — предлагает в комментариях Дмитрий Гера.

Будет ли решаться эта проблема, пока неизвестно. Можно только порекомендовать водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными на дороге.