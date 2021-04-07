Недострой в Алуште, где покалечился ребенок, выставили на продажу за 560 миллионов

В Крыму на набережной Алушты находится известное своей плохой репутацией 15-этажное недостроенное здание пансионата, которое стоит у берега Черного моря в полуразрушенном состоянии уже более 30 лет.

За это время его облюбовали наркоманы, пьяницы, а также молодежь, которая использует это место для распития различных напитков и для тусовок. Кроме того, данный объект уже неоднократно появлялся в сводке новостей, поскольку на его территории периодически происходят самоубийства и несчастные случаи.

Одна из последних трагедий произошла всего несколько дней назад: 13-летняя девочка случайно упала с 10-го этажа в шахту лифта во время игры в прятки. Она осталась жива, но у нее многочисленные переломы разных частей тела и повреждены внутренние органы.

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее увезли на лечение в Симферополь. Врачи надеются, что она поправится, потому что организм молодой и должен быстро восстановиться.

«Это не единичный случай. Работы по ограждению не ведутся, хотя объект повышенной опасности. Я разговаривал с отцом девочки, они думают подавать в суд на собственника и горадминистрацию как соответчика», — заявил ФАН представитель общественного движения ОНФ Алушта Сергей Иванов.

Как удалось выяснить, недострой принадлежит алуштинскому пансионату «Нева». Вся ответственность за происходящее на территории «утюга» — так это здание называют местные жители — лежит на собственнике, сообщили ФАН в горадминистрации.

Также стало известно, что владельцу здания уже присылали предписания, где говорилось о необходимости обезопасить и оградить недостроенный объект. Кроме того, руководство отдела Министерства внутренних дел по городу Алуште неоднократно обращалось в городскую администрацию, а также к собственнику здания с просьбой ограничить и обезопасить доступ к нему, чтобы снизить риск травмоопасности и несчастных случаев, но ситуация от этого почему-то не меняется.

Как говорит представитель ОНФ, из-за того, что собственник украинский, деньги в казну за землю или за аренду не поступают, хотя объект стоит уже десять лет.

При этом сейчас недостроенное здание продается почти за 562 млн рублей — более 7,6 млн долларов. ФАН нашел объявление на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости: в документации к объявлению указывается, что земельный участок под пансионатом находится с 1988 года в бессрочном пользовании, а работы на объекте выполнены на 47%.

Очевидно, что подобных трагических случаев, как произошел с 13-летней девочкой, можно было бы избежать, если бы собственник вовремя позаботился о безопасности объекта и ограничил свободный доступ к нему.

Известно, что по данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю уже начал процессуальную проверку. Также прокуратура Крыма направила в суд иск, в котором требует провести консервацию объекта.

Вместе с тем глава ведомства Олег Камшилов инициировал проверку работы местной администрации, поскольку ранее в недостроенном здании уже происходили несчастные случаи, но необходимые меры для предотвращения их в будущем так и не были приняты. Сообщается, что ход и результаты проверки взяты на особый контроль руководством прокуратуры Крыма.

ФАН связался с представителями пансионата «Нева», однако оперативного комментария для разъяснения ситуации получить не удалось: попросили написать на почту генеральному директору.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму потратят более 40 миллиардов на строительство 120 школ и детских садов.