Мэр Ялты рассказала, как грабили крымские парки при Украине

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, как «дербанили» парки на крымском побережье при Украине и какие меры по спасению территорий общего пользования предпринимаются сегодня.

По словам Павленко, сейчас прокуратура проверяет законность выделения парковых участков в частную собственность на ЮБК и уже инициирован ряд судебных процессов.

«Самый расцвет расхищения пришелся на 2008–2010 годы, когда в частную собственность уходили парки, скверы, детские площадки и иные общественные территории. Примеров масса: Пионерский парк и смотровая площадка в Алупке, территория бывшей детской больницы на Халтурина, участки в пгт Парковое и прочие», — написала она на своей странице в Facebook.

Уже известно, что в прокуратуру направлен пакет документов по земельным участкам в Пионерском парке. Мэр Ялты уверена, что оснований хватит, чтобы признать их передачу незаконной, так как выделение этих земельных участков под ИЖС, происходившее в 2009-м году, противоречило всем положениям украинского законодательства.

В случае с Форосским парком, где идет строительство детского лагеря, в ходе которого были вырублены деревья, также есть подвижки: ранее ФАН рассказывал, что обеспечен свободный проход к пляжу как для жителей Крыма, так и для туристов, уменьшена огороженная забором территория стройки детского лагеря — вместо семи гектар только три. Также в настоящее время специалисты Никитского ботанического сада готовят дендроплан, способный компенсировать нанесенный природе вред.

Кроме того, Янина Павленко сообщила о создании рабочей группы по подготовке концепции комплексной охраны ЮБК. Предполагается, что она ляжет в основу нового закона.

«Считаю ЮБК особым типом наследия, которое нуждается в защите! Есть идея проработать федеральный закон о защите культурного ландшафта ЮБК», — сообщила Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о застройке Пионерского парка под Ялтой, возмутившей весь Крым. Еще при Украине парк был разделен на участки, где сейчас располагаются гостиницы и дачи или полным ходом ведутся строительные работы. Теперь власти пытаются вернуть территорию в собственность города.