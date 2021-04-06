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Мэр Ялты рассказала, как грабили крымские парки при Украине

Мэр Ялты рассказала, как «дерибанили» крымские парки при Украине

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, как «дербанили» парки на крымском побережье при Украине и какие меры по спасению территорий общего пользования предпринимаются сегодня.

По словам Павленко, сейчас прокуратура проверяет законность выделения парковых участков в частную собственность на ЮБК и уже инициирован ряд судебных процессов.

«Самый расцвет расхищения пришелся на 2008–2010 годы, когда в частную собственность уходили парки, скверы, детские площадки и иные общественные территории. Примеров масса: Пионерский парк и смотровая площадка в Алупке, территория бывшей детской больницы на Халтурина, участки в пгт Парковое и прочие», — написала она на своей странице в Facebook.

Уже известно, что в прокуратуру направлен пакет документов по земельным участкам в Пионерском парке. Мэр Ялты уверена, что оснований хватит, чтобы признать их передачу незаконной, так как выделение этих земельных участков под ИЖС, происходившее в 2009-м году, противоречило всем положениям украинского законодательства.

Мэр Ялты рассказала, как «дерибанили» крымские парки при Украине

В случае с Форосским парком, где идет строительство детского лагеря, в ходе которого были вырублены деревья, также есть подвижки: ранее ФАН рассказывал, что обеспечен свободный проход к пляжу как для жителей Крыма, так и для туристов, уменьшена огороженная забором территория стройки детского лагеря — вместо семи гектар только три. Также в настоящее время специалисты Никитского ботанического сада готовят дендроплан, способный компенсировать нанесенный природе вред.

Кроме того, Янина Павленко сообщила о создании рабочей группы по подготовке концепции комплексной охраны ЮБК. Предполагается, что она ляжет в основу нового закона.

«Считаю ЮБК особым типом наследия, которое нуждается в защите! Есть идея проработать федеральный закон о защите культурного ландшафта ЮБК», — сообщила Павленко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о застройке Пионерского парка под Ялтой, возмутившей весь Крым. Еще при Украине парк был разделен на участки, где сейчас располагаются гостиницы и дачи или полным ходом ведутся строительные работы. Теперь власти пытаются вернуть территорию в собственность города.

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