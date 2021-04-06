В Крыму ребенок упал в шахту лифта зловещего недостроя, который облюбовали наркоманы

В Крыму на восточной части набережной Алушты находится 15-этажное недостроенное здание, которое местные жители называют «утюгом» из-за его необычной формы. В конце 80-х годов строительство пансионата было заморожено, а позже объект получил дурную славу.

Дело в том, что нередко здесь погибают люди. Последний случай произошел пять лет назад, когда в заброшенном здании с собой покончила девятиклассница.

Кроме того, на территории пансионата молодежь постоянно распивает спиртные напитки, также здание стало притоном для наркоманов и бездомных. Иногда это приводит к непоправимым и трагическим последствиям.

На днях 13-летняя девочка, играя со сверстниками в прятки в пансионате, упала в недостроенную шахту лифта, когда находилась на 12 этаже. Школьница была доставлена в городскую больницу, у девочки многочисленные переломы, в том числе таза и шеи. Ей сделали операцию.

ФАН выяснил в администрации Алушты, что здание принадлежит работающему предприятию — пансионату «Нева», причем в собственности оно с украинских времен. Также было сказано, что за него несут ответственность не городские власти, а собственник.

При этом указывается, что муниципальный контроль уже давал предписания насчет того, что необходимо оградить и закрыть свободный доступ в недостроенное здание, поскольку владельцы должны содержать его в надлежащем виде, но этот указ игнорируется.

Известно, что на территории «утюга» постоянно проходят пешие и автомобильные патрули для охраны правопорядка. Однако, видимо, эти меры не так эффективны, поэтому необходимо поставить круглосуточную охрану и оградить здание, чтобы туда не могли проникнуть люди.

Напомним, ранее сообщалось, что стаи диких собак нападают на лесных обитателей Крыма, но охотники бессильны.