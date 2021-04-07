В Крыму начали исследовать грунты для строительства скоростной дороги

В Добровской долине в районе Перевального под Симферополем начались геологические изыскания в рамках строительства будущей скоростной трассы. Работы ведутся по так называемому второму варианту, принятому на общественных слушаниях в селе Доброе 9 ноября 2020 года (дорога пройдет через поселок, но не затронет местное водохранилище). Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Вопрос строительства Юго-восточного транспортного обхода Симферополя с самого начала стал предметом бурных обсуждений и даже откровенных скандалов. Причиной тому — возможное прохождение трассы через густонаселенный район Добровской долины рядом с селами Заречное и Перевальное, а также недалеко от Ялтинского дачного массива.

Первоначальный проект предполагал прохождение трассы через центр Заречного, всего в сотне метров от питьевого Аянского водохранилища, и с выходом на действующую трассу Симферополь — Алушта за границами населенных пунктов в районе лесничества. Однако этот вариант крайне не устраивал местных жителей. Об этом ФАН уже писал ранее.

По итогам долгих обсуждений и переговоров правительство Крыма совместно с жителями разработало несколько альтернативных вариантов строительства дороги, один из которых и был принят подавляющим большинством голосов на общественных слушаниях в ноябре 2020 года.

В то же время проигравшая сторона отказалась признавать результаты голосования и развернула против местной администрации настоящую подрывную деятельность, засыпав их судебными исками и жалобами в прокуратуру.

Большинство жителей Долины поддержало администрацию и правительство, обратившись в ФСБ и Следственный комитет РФ с просьбой расследовать, как они считают, антигосударственную деятельность своих оппонентов.

Однако, несмотря на все сложности, уже 5 апреля по принятому на слушаниях второму варианту были взяты пробы грунта и сейчас проводится топографическая съемка местности. Как сообщили корреспонденту ФАН в администрации Добровского сельского поселения, работы проводят в рамках корректировки альтернативного варианта строительства объездной дороги.

По данным Министерства транспорта РК, строительство трассы должно начаться уже осенью этого года.